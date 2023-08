Fonds de soutien patriotique : le CNOSB et Emprint offrent plus de 32 millions

Le Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) et le centre de formation professionnelle Emprint ont donné des chèques d’une valeur globale de 32,5 millions de F CFA au Fonds de soutien patriotique, le lundi 14 Août 2023 à Ouagadougou.

L’appel du président de la Transition du Burkina Faso à soutenir l’effort de paix n’a pas laissé indifférent les acteurs du sport. L’ensemble des fédérations sportives réunis autour du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) ont remis, le lundi 14 août 2023, la somme de 31,5 millions pour le Fonds de soutien patriotique. Les dons ont été remis au ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective Aboubacar Nakanabo en passant par le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi Boubacar Savadogo. Selon le président du comité national olympique et des sports burkinabé, Jean Yaméogo, la contribution à l’effort de paix est comme une obligation pour les sportifs, car a-t-il dit, sans paix, point de pratique du sport. « Nous sommes sensibles à ce qui se passe à l’intérieur du pays. Nous avions contribué en 2020 avec une somme de 10 millions. Grâce à une sensibilisation, nous avons voulu contribuer encore plus pour cet effort de paix. Et nous allons toujours voir comment faire davantage », a-t-il laissé entendre.

Quant au fondateur du centre de formation professionnelle Emprint, Hamed Kadiogo, il a, au nom de sa structure, offert un chèque d’un million de F CFA au Fonds de soutien patriotique : « Tout patriote doit être animé par cette volonté de contribuer pour la paix au Faso », se convainc-t-il. A l’en croire, le soutien du centre de formation Emprint ne se limitera pas au chèque de 1 million. Il promet contribuer à l’effort de paix avec une bourse d’une valeur de 20 millions de F CFA aux victimes du terrorisme. « La chose que nous savons le mieux faire est la formation. En plus de l’enveloppe de 1 million, nous comptons offrir une bourse de 20 millions aux victimes du terrorisme, veuves et ayants droits, pour aider à leur insertion sociale », a-t-il promis.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO

Romuald OUALBEOGO (Stagiaire)