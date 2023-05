Fonds de soutien patriotique : l’Eglise catholique fait une donation

L’Eglise catholique a organisé, le vendredi 26 mai 2023 à Ouagadougou, une cérémonie de remise de don, pour apporter son soutien à l’effort de guerre.

L’ensemble des églises catholiques du Burkina ne sont pas restées indifférentes face à l’appel du Président de la Transition, le capitaine, Ibrahim Traoré quant à la contribution de tous au Fonds de soutien patriotique. C’est dans cette dynamique qu’elles ont fait une aumône dissimulée, le vendredi 26 mai 2023 à Ouagadougou, afin d’exprimer leur solidarité et leur soutien dans la quête de la paix.

Le président des membres du Conseil diocésain des laïcs de Ouagadougou, Théodore Malgoubri, au nom de l’archevêque métropolitain, Philippe Cardinal Ouédraogo, a rassuré que l’Eglise catholique ne ménage aucun effort dans ses prières et dans ses gestes, au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et des Personnes déplacées internes (PDI).

Alors, a-t-il justifié, cette « modeste donation est le fruit des quêtes des fidèles chrétiens de 34 paroisses de l’archidiocèse. Elle fait suite à la mobilisation de la Journée nationale de jeûne et de prière dont l’objectif est de lutter contre le terrorisme qui sévit depuis une décennie dans notre pays ». Il a, par ailleurs, invité les autorités politiques, militaires, administratives, civiles, religieuses et coutumières à marcher main dans la main pour construire un Burkina Faso de paix.

Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, au regard de la valeur du don qui n’a pas été communiquée, au cours de ladite cérémonie, il a confié avoir compris le sens. En effet, « le plus important, ce n’est pas le montant, mais, c’est le symbole que revêt ce geste de la part de la communauté catholique en soutien aux efforts déployés sur le terrain », a-t-il dit.

En outre, il a affirmé qu’au niveau de la Transition, tous les efforts sont déployés pour la reconquête du territoire, afin que la souffrance des PDI puisse s’estomper. A cet effet, il a salué l’action des fidèles catholiques. Pour lui, a-t-il renchéri, c’est un signe de réconfort, au-delà du gouvernement, pour l’ensemble des citoyens burkinabè engagés dans ce combat. La journée du 20 mai dernier a été consacrée à un moment de jeûne et de prière sur l’ensemble du territoire national pour la solidarité et le retour de la paix.

Zenabou YAMMA (Stagiaire)