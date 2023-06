Fonds de soutien patriotique : plus de 52 millions pour l’effort de paix

Les distributeurs de la société Forever living produits, l’Amicale des secrétaires du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective et la Mutuelle des agents du Trésor du Burkina Faso ont contribué à hauteur de cinquante-deux millions cinq cent douze mille F CFA au Fonds de soutien patriotique (FSP), vendredi 23 juin 2023, à Ouagadougou.

A la suite de l’appel lancé en faveur de l’effort de paix, la Mutuelle des agents du Trésor du Burkina Faso a mobilisé 50 millions F CFA pour participer à l’effort de paix au Burkina Faso. Le chèque a été remis au Secrétaire général (SG) du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Nicolas Kobiané, le vendredi 23 juin 2023, à Ouagadougou.

« Face à ce que subit le pays, nous avons jugé qu’il était de bon ton qu’une mutuelle comme la nôtre apporte sa contribution à l’effort de paix. Pour cela, nous avons fait une contribution à l’interne et avons pu mobiliser 50 millions F CFA pour apporter notre pierre à l’édification de la paix au Burkina Faso », a declaré le président du conseil d’administration de la Mutuelle des agents du Trésor du Burkina, Olivier Kaboré.

Il a indiqué que l’initiative de ce don ne sera pas le seul acte de la mutuelle car, il y aura d’autres actions dans les jours à venir au profit des personnes déplacées internes.

Dans la même dynamique, les distributeurs des produits Forever living products ont apporté plus de 1,5 million F CFA au Fonds de soutien patriotique (FSP). Leur représentant, Omar Dipama, a laissé entendre que leur action s’inscrit dans la dynamique de soutien aux soldats et aux déplacés, face aux épreuves qu’ils subissent.

Il a en outre invité les personnes de bonne volonté à contribuer au Fonds de soutien patriotique pour soulager les populations qui sont dans des conditions indépendantes de leur volonté. L’Amicale des secrétaires du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective a également contribué à l’effort de paix.

En effet, elle a remis un million F CFA pour le FSP, exprimant ainsi son attachement à la paix et au patriotisme. « Cette contribution est nécessaire pour nous, au regard de notre statut de Burkinabè », a confié la présidente de l’amicale, Sabine Kafando.

Pour le SG du ministère de l’Economie des Finances et de la Prospective, Nicolas Kobiané, ces remises de chèques par la Mutuelle des agents du Trésor du Burkina, l’Amicale des secrétaires du MEFP et des distributeurs de Forever living products sont un signal fort qui traduit l’engagement de chaque fille et fils à accompagner le gouvernement en vue de restaurer l’intégrité territoriale.

« Ces contributions sont les bienvenues au regard de l’ampleur des moyens nécessaires pour prendre en charge les besoins des VDP et accroître ainsi l’efficacité de la stratégie globale de lutte contre l’insécurité », a-t-il soutenu.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO (Stagiaire)