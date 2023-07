Football : accusé de viol, Benjamin Mendy jugé non coupable par la justice britannique

La carrière du football français Benjamin Mendy a été stoppée par une accusation de viol. Deux femmes accusent le footballeur de viol et tentative de viol. Mais ce vendredi14 juillet 2023, la justice britannique a déclaré Benjamin Mendy non coupable de viol et de tentative de viol. En janvier dernier, le joueur avait été aussi jugé non-coupable de six viols, commis sur quatre femmes, et d’une agression sexuelle sur une cinquième. « Cela fait presque trois ans que la police a commencé à enquêter sur cette affaire. Benjamin Mendy s’est efforcé de rester fort, mais la procédure a inévitablement eu un impact important sur lui. Il remercie tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de cette épreuve et demande à présent à ce que son intimité soit respectée afin qu’il puisse commencer à reconstruire sa vie », a déclaré son avocate

Alassane KERE