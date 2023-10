Football : Eden Hazard prend sa retraite

Inefficace depuis quelques années et après avoir résilié son contrat avec le Real Madrid, l’ailier belge Eden Hazard a pris sa retraite ce 10 mardi. « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel.

J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. Au cours de ma carrière, j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid ; et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge », a-t-il écrit sur sa page Instagram.

Selon le magazine onze mondial, le joueur belge comptabilise 126 sélections avec la Belgique pour 33 buts, cinq championnats (un en France, deux en Angleterre, deux en Espagne), une Ligue des champions en 2022 avec le Real et deux Ligue Europa avec Chelsea. Révélé à Lille, il est devenu l’un des meilleurs joueurs européens à Chelsea. Transféré au Real Madrid en 2019, Eden Hazard n’a pas pu s’imposer à cause de ses nombreuses blessures.

Alassane KERE