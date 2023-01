Football : Gareth Bale met fin à sa carrière

L’international gallois et ex-joueur du Real de Madrid, Gareth Bale, vient d’annoncer, selon le site footmercato, la fin de sa carrière, à 33 ans.

« Après mûre réflexion, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et international. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir réalisé mon rêve de pratiquer le sport que j’aime. Ce sport m’a offert quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. J’ai vécu des moments très forts pendant 17 saisons, qu’il me sera impossible de reproduire, quel que soit le prochain chapitre qui m’attend(…) », a-t-il fait savoir.

L’ailier du Pays de Galles a eu une carrière riche marquée par plusieurs trophées. Gareth Bale a remporté quatre Ligues des Champions, trois Coupes du monde des clubs, trois championnats d’Espagne, deux Super coupes d’Europe et la MLS avec le Los Angeles FC, son dernier club.

AK