Football : l’attaquant ghanéen Asamoah Gyan prend sa retraite

« Il est temps de raccrocher le maillot et les crampons dans la gloire. Je mettrai mon expérience et mes connaissances à profit dans le domaine du coaching, des affaires du football et du recrutement », a écrit Asamoah Gyan sur sa page Twitter pour annoncer sa retraite sportive. Sans club depuis plus d’un an, l’ex-capitaine des Black Stars raccroche définitivement les crampons à l’âge de 37 ans. En 109 sélections, l’ancien attaquant international ghanéen est le meilleur buteur africain dans en coupe du monde avec 6 réalisations en trois éditions. Asamoah Gyan, c’est également de penalty manqué surtout en quart de finale du Mondial 2010 face à l’Uruguay de Luis Suarez, qui aurait fait du Ghana la première équipe africaine demi-finaliste de l’histoire de la compétition.

Alassane KERE