Football : le Bayern Munich sanctionne Sadio Mané à cause d’une gifle donnée à son coéquipier Leroy Sané

L’attaquant sénégalais du Bayern Munich Sadio Mané a été suspendu provisoirement à cause d’une gifle donnée à son coéquipier Leroy Sané, un Sénégalo-allemand, après la défaite contre Manchester City en Ligue des champions. L’ex-attaquant de Liverpool recevra également, selon le quotidien Bild, une amende d’environ un demi-million d’euros (plus de 327 millions de F CFA). «Sadio Mané, 31 ans, ne sera pas dans l’effectif du FC Bayern pour le match à domicile face au 1899 Hoffenheim samedi prochain. La raison en est l’inconduite de Mané après le match de Ligue des champions du FC Bayern à Manchester City. De plus, Mané recevra une amende», a fait savoir le club allemand dans un communiqué publié sur son site officiel. Au Sénégal, les médias affirment que Sadio Mané a perdu ses nerfs à cause des injures racistes de Leroy Sané proférées contre le natif de Bambali. Une information confirmée par le consultant de Canal+ et ancien international sénégalais Diomansy Kamara qui a échangé avec Sadio Mané.

Alassane KERE