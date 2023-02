Football : L’international burkinabè Bryan Dabo ciblé par des escrocs

De nombreux sportifs continuent d’être les cibles d’escrocs expérimentés. C’est le cas de l’international burkinabè et actuel joueur de l’Aris Salonique en Grèce, Bryan Dabo. Selon le magazine onzemondial, l’ancien joueur de l’ASSE a été ciblé par un couple d’escrocs qui devait lui acheter trois montres de luxe. La vente, prévue à Paris, devait lui rapporter plus de 116 millions de F CFA (178 000 euros) mais il s’est rendu compte qu’il était en face de deux escrocs. Le couple qui devait payer les montres à travers un virement sécurisé a, contre toute attente, décidé de le faire en espèces avec des billets de 200 euros. Bryan Dabo s’est rendu compte que ces billets étaient des faux et a alerté la police. Le couple d’escrocs, déjà recherché par les autorités, a été interpellé.

AK