Forces armées nationales : le Colonel-major Kassoum COULIBALY reçoit ses attributs de Général de Brigade

Le Président de la Transition, Chef de l’État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé ce lundi 30 octobre, la cérémonie de remise officielle des attributs de Général de Brigade au Ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum COULIBALY.

« Général de Brigade Kassoum COULIBALY, je vous remets les insignes de votre grade ». C’est par cette formule consacrée que le Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE a procédé au port des épaulettes et à la remise du béret de Général de Brigade au Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens combattants.

Après avoir reçu ses insignes, le nouvel officier général a traduit sa reconnaissance au Chef de l’État et lui a renouvelé toute sa disponibilité et son engagement sans faille à mettre en œuvre les instructions relatives au secteur de la défense, afin que notre pays recouvre toute son intégrité territoriale et amorce son développement en toute souveraineté.

Le Général COULIBALY a aussi dédié sa nomination « à l’ensemble des Forces combattantes et particulièrement à la mémoire de tous ces vaillants soldats, personnels des forces de sécurité intérieure et VDP tombés en héros pour l’honneur de la Patrie ».