Formation CIPCC 2023 : un séjour instructif pour une soixantaine de journalistes en Chine

Sur invitation de l’Association chinoise de diplomatie publique (CPDA), 60 journalistes de 51 pays ont séjourné pendant quatre mois en Chine dans le cadre du programme de formation du Centre international de communication de presse de Chine (CIPCC). Durant leur séjour, les participants ont eu l’occasion de couvrir les grands événements nationaux et diplomatiques du pays et de visiter de nombreuses villes.

Dans l’optique de fournir une meilleure connaissance de la Chine et ainsi promouvoir la coopération mondiale, l’Association chinoise de diplomatie publique (CPDA) a initié, depuis 2014, à travers le Centre international de communication de presse de Chine (CIPCC), un programme de formation annuel à l’endroit des journalistes étrangers. Cette année, ce sont au total une soixantaine de journalistes venus d’Afrique, d’Europe de l’Est, d’Asie pacifique et des Caraïbes qui ont séjourné pendant 4 mois en Chine dans le cadre de ce programme. Durant leur séjour, les participants ont eu l’occasion de couvrir les grands événements nationaux et diplomatiques du pays dont les plus importants ont été les deux sessions annuelles de l’Assemblée populaire nationale (APN) et du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Ce qui leur a permis d’avoir une meilleure connaissance du mécanisme électoral chinois. Ils ont également pris part à des conférences sur le développement socio-économique, la diplomatie, la culture, la science et la technologie de la Chine. Une formation sur le journalisme avec des thèmes particuliers comme le journalisme constructif a également été offerte aux participants. Par ailleurs, en vue de favoriser une meilleure coopération entre les médias chinois et étrangers, un stage d’immersion dans les médias chinois a été organisé à l’intention des journalistes étrangers. Et pour leur faire découvrir la Chine dans toute sa diversité culturelle, plusieurs visites ont été organisées dans les différentes provinces. Au moins une dizaine de provinces ont reçu la visite des journalistes. Il s’agit entre autres de la province de Hunan, Shanghai, Sichuan et Shaanxi.

Une hospitalité authentique

Pour Amanuel Mesfun, journaliste érythréen, ce programme est essentiel pour les professionnels de médias qui souhaitent rendre compte de la Chine avec précision et efficacité. « La Chine est un pays en développement rapide avec un système politique et économique unique qui diffère de la plupart des pays occidentaux et il peut être difficile pour les journalistes étrangers de comprendre et de rendre compte des complexités du pays. Mais avec ce programme, ils ont découvert divers aspects de la vie chinoise y compris son peuple, son histoire et ses traditions culturelles. Ce qui améliore leurs compétences en matière de reportage », a-t-il estimé. Par ailleurs, grâce au CIPCC, le journaliste érythréen s’est réjoui d’avoir rencontré des confrères de divers continents et d’avoir échangé des expériences et des idées avec ses compatriotes africains. « Cette opportunité est particulièrement importante alors que l’Afrique progresse et choisit des stratégies médiatiques qui s’alignent sur les intérêts de chaque nation. C’était une expérience fantastique et je suis reconnaissant envers le CIPCC », s’est-il exprimé. Abondant dans le même sens, Chea Thyrith, journaliste Cambodgien a dit avoir une toute autre impression de la Chine après ces quatre mois. « Ma perception de la Chine était basée sur la propagande de certains médias contre ce pays. Mais, après ce séjour, je pense personnellement que le peuple chinois est très chanceux d’appartenir à une grande nation dont les dirigeants placent toujours les gens en premier », a-t-il déclaré. Le slogan « Servir le peuple » est en effet ce dont le journaliste a dit retenir le plus de son séjour.

« A la mi-mai, mes collègues et moi avons visité les résidences du président Mao Zedong, de l’ancien Premier ministre chinois Zhou Enlai à Yan’an City et l’ancienne maison du président Xi Jinping dans le village de Liangjiahe où il est resté pendant sept ans pour servir le peuple. Je suis très impressionné par le dévouement de ces dirigeants et leurs sacrifices pour leur peuple », a-t-il confié. Pour lui, cela est la raison pour laquelle la Chine est devenue un pays avec la deuxième plus grande économie mondiale, une croissance rapide et un plan de développement clair. Le séjour en Chine semble avoir été une belle expérience pour la majorité des participants au CIPCC 2023. Suelle Findlay-Williams, directrice de la presse et de la publicité du bureau du président de la République coopérative de Guyane, dit être remplie d’admiration et de respect pour cette nation incroyable après ce temps d’immersion dans sa riche culture, ses coutumes et sa cuisine. Trois domaines principaux ont laissé une marque indélébile dans l’esprit de la journaliste guyanaise. Tout d’abord, elle a indiqué que le peuple chinois possède un extraordinaire sens de l’unité et de la communauté. « Tout au long de mes voyages, j’ai été captivée par la chaleur et l’hospitalité authentiques qui m’ont été offert en tant que visiteur. L’initiative du gouvernement chinois d’inviter des journalistes caribéens comme moi a démontré leur engagement à favoriser les connexions et la compréhension mondiales. Dès mon arrivée, j’ai ressenti un fort sentiment d’appartenance et d’acceptation », a-t-elle confié.

Un trésor de traditions et de coutumes

Le second élément qui a attiré l’attention de la journaliste a été la profondeur et la richesse de la culture chinoise qui sont très impressionnantes selon elle. « La Chine est un trésor de traditions et de coutumes. En fouillant dans l’histoire et l’art du pays, j’ai éprouvé une profonde appréciation et révérence pour l’héritage chinois. La préservation de monuments culturels tels que la Grande Muraille, la Cité Interdite et l’Armée de terre cuite témoigne de leur engagement à transmettre l’héritage de leurs ancêtres », a-t-elle apprécié. Pour elle, la culture chinoise valorise l’harmonie entre l’humanité et la nature et constitue une leçon pour le reste du monde. La journaliste caraïbéenne a également confié avoir découvert des réalisations remarquables dans le domaine de la technologie et de l’innovation. « Le développement rapide de la Chine dans divers secteurs est tout simplement stupéfiant », s’est-elle exclamée. Elle est convaincue que l’engagement de la Chine envers l’innovation transforme non seulement leur propre société mais façonne également l’avenir du monde. Pour Nattachar Kijmoke, rédactrice en chef adjointe et présentatrice à la TNN World de Thaïlande, l’hospitalité reçue lors du voyage en Chine est fort appréciable. « C’était un privilège d’explorer le goût unique de la nourriture et de la culture chinoise partout où nous allions. Nous avons eu un voyage que nous allons tous revoir avec le sourire, un souvenir que nous allons tous chérir », a-t-elle confié. Elle a dit avoir tellement appris sur la Chine que cela a changé sa vision du pays. Elle a donc dit être reconnaissante au CIPCC pour cette opportunité. A l’image de Nattachar Kijmoke, c’est l’ensemble des participants au programme qui ont dits être reconnaissants à la Chine pour cette opportunité qui leur a permis de découvrir la « vraie » Chine. Tania Glouhtcheva de la Bulgarie est d’ailleurs désolée que ce séjour ait duré seulement quatre mois car c’était une expérience unique. Loin d’être devenus des experts de la Chine, les participants au CIPCC peuvent néanmoins mieux parler de la Chine grâce à ce séjour instructif.

Nadège YAMEOGO (De retour de Pékin)