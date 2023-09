Forum de Haut niveau Chine-Afrique sur le Sport et l’Éducation : « Renforcer les échanges sportifs pour se connaître, se respecter et se rapprocher »

C’est connu, le sport déchaine les passions et permet de rassembler athlètes et supporters autour de valeurs comme la solidaritéé, le fair-play et l’égalité. Le 23 septembre 2023, date de l’ouverture des Jeux asiatiques à Hangzhou, s’est tenu à Beijing le Forum de Haut Niveau Chine-Afrique sur le Sport et l’Éducation, suivi de deux matchs amicaux de football.

Cet événement, qui a rassemblé plus de 100 participants, vise à promouvoir la coopération en matière de sport scolaire entre la Chine et les pays Africains dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », et à favoriser les échanges amicaux sino-africains.

Plusieurs personnalités ont tenu à apporter leur soutien à cette noble initiative. Il s’agit entre autres de l’ambassadeur d’Afrique du Sud en Chine, de l’ambassadrice de Guinée en Chine, ainsi que des représentants du Département des affaires d’Afrique du ministère chinois des Affaires étrangères, de l’Université des affaires étrangères de Chine, et de l’Association des sports des écoles primaires et secondaires de Beijing.

Le Forum a permis aux participants de s’accorder sur l’importance du sport dans le développement des relations entre la Chine et l’Afrique.

L’ambassadrice de Guinée en Chine, S.E. Mme Aminata Koita, a souligné que « Le sport est un moteur de performance, de connaissance, de connexion entre l’Afrique et la Chine. C’est un outil de rapprochement entre les personnes, entre les jeunes, et surtout un outil d’éducation, parce que ça permet aux jeunes enfants qui apprennent le sport de savoir se contrôler, de savoir s’accepter et de savoir jouer ».

Abondant dans la même direction, le Président de l’Association des sports des écoles primaires et secondaires de Beijing M. Wang Shi, a indiqué que « Renforcer les échanges sportifs mutuels, en particulier entre les jeunes, permet aux adolescents de se connaître, de se respecter et de se rapprocher, contribuant ainsi au développement des relations entre l’Afrique et la Chine ».

M. Kouakou Koffi Lambert, Président de l’Association sportive des diplomates et des ressortissants africains vivant en Chine dénommée « Dream Team », a pour sa part affirmé que « L’événement est simplement une rencontre culturelle, pour un brassage de nos cultures, pour un brassage entre l’Afrique et la Chine ».

Joignant l’acte à la parole, deux matchs amicaux de football ont été organisés à la suite du Forum. Les élèves du primaire et du secondaire de Chine et d’Afrique ont d’abord ouvert le bal. Ensuite, l’équipe des enseignants des écoles primaires et secondaires de Beijing a affronté l’équipe des diplomates africains.

Au final, ce sont respectivement les élèves africains et l’équipe des enseignants de Beijing qui ont remporté la victoire. C’est sur cette note de joie et de bonne humeur que se sont achevées les activités du Forum de Haut Niveau Chine-Afrique sur le Sport et l’Éducation.

Le sport est une langue universelle sans frontières. La Chine et l’Afrique l’ont bien compris. L’initiative « la Ceinture et la Route » offre aux jeunes étudiants une vaste plateforme d’échange autour du sport.

En plus de l’activité physique, l’initiative favorise le développement de la compréhension interculturelle, de la communication, et de la coopération chez les jeunes, ces jeunes qui constituent le futur des relations entre la Chine et l’Afrique.

Source : CGTN Français