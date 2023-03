Forum sur la démocratie de Beijing : Pour des valeurs humaines partagées

Le deuxième Forum international sur la démocratie a débuté le jeudi 23 mars 2023 à Beijing en Chine sous le signe du « partage de valeurs humaines » en matière de démocratie.

Plus de 300 représentants de 100 pays du monde sont réunis à Beijing en Chine en vue de « partager les valeurs humaines » en matière de démocratie. C’est à la faveur du deuxième Forum international sur la démocratie qui a débuté le jeudi 23 mars 2023 dans la capitale chinoise. Une plate-forme voulue par le gouvernement chinois en vue de permettre aux différents pays de partager leurs réflexions, expériences et pratiques relatives à la démocratie.

Prononçant le mot d’ouverture du forum, Li Shulei, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et chef du Département de la communication du Comité central du PCC a indiqué que la démocratie est une valeur humaine partagée, un objectif universel poursuivi par tous les pays en quête de modernisation et le socle sur lequel repose la construction d’une communauté mondiale de destin.

Pour lui, il est nécessaire que tous les pays respectent le principe de la démocratie en vue de promouvoir l’état de droit dans la gouvernance internationale. « Les actes qui consistent à imposer son modèle de démocratie et des transformations démocratiques aux autres, ou à former une alliance de valeurs au nom de la démocratie créent des divisions et antagonismes qui piétinent l’esprit démocratique », a-t-il estimé.

Fang Ning, directeur de l’Institut des sciences politiques de l’Académie chinoise des sciences sociales a quant à lui souligné que la démocratie est multiforme et vouloir imposer un modèle de démocratie ne peut qu’entraver son développement.

Dans la même veine, Du Zhanyuan, directeur du « China International Publishing Group », se basant sur une récente enquête menée par l’Académie d’études chinoises et mondiales contemporaines a relevé la nécessité pour chaque pays de choisir un modèle de démocratie et une modernisation adaptée à ses conditions nationales.

Sur ce point, Zheng Yongnian professeur à l’université de Hong Kong a salué le fait que la Chine a trouvé et développé sa propre forme de démocratie qui correspond le mieux à sa civilisation, ses conditions culturelles et nationales.

Et la mise en place d’une telle plateforme de partage d’expériences sur la démocratie témoigne selon le président du parti socialiste de Zambie Fred Mmembe du respect dont fait montre ce pays vis-à-vis de l’histoire et de la culture des autres. « C’est un pays qui reconnait la diversité qui existe dans la civilisation », a-t-il apprécié.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)