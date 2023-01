Gendarmerie nationale : 201 officiers et sous-officiers décorés

En marge de la commémoration du 62e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le commandement de la Gendarmerie nationale a organisé une cérémonie de reconnaissance de mérite de 201 gendarmes, le vendredi 13 janvier 2023, à Ouagadougou.

Pour leur engage- ment, dévouement et ancienneté au service de la Gendarmerie nationale, le mérite de 201 gendarmes de divers grades a été reconnu. Ces récipiendaires ont reçu leurs médailles de reconnaissance, le vendredi 13 janvier 2023, au carré d’arme du camp Paspanga, à Ouagadougou. Cette cérémonie qui a été présidée par le chef d’Etat-major général des armées, le colonel-major, David Kabré, a permis à 13 officiers et 188 sous-officiers de gendarmerie, choisis dans les différents groupements, directions et services de recevoir des distinctions. La qualité d’officier de l’Ordre de l’Etalon a été décernée au chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Somda et au colonel Mamadou Bougouma, chef de la division chancellerie et législation, par ailleurs ancien Directeur général de la direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM).

Quatre autres officiers ont reçu la médaille de chevalier de l’Ordre de l’Etalon, seize sous-officiers pour le grade de chevalier de l’Ordre du mérite burkinabè, 71 officiers et sous-officiers pour la médaille d’honneur militaire et la médaille militaire, un officier et un sous-officier ont obtenu la médaille commémorative avec agrafe Guinée-Bissau et Mali et 106 officiers et sous-officiers dont neuf femmes, pour la médaille commémorative avec agrafe Mali. Et c’est le chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Evrard Somda qui a d’abord reçu en premier sa distinction des mains du chef d’Etat-major général des armées, le colonel-major David Kabré. S’adressant aux journalistes, le CEMGN, Evrard Somda a, de prime abord, précisé que la médaille d’officier de l’Ordre de l’Etalon est une distinction qui salue les efforts consentis dans le service dans la durée. Et au médaillé de dédier sa décoration à tout le personnel sous ses ordres. « Je dédie cette médaille au personnel que j’ai commandé durant ces cinq dernières années. Particulièrement aux hommes à qui on a commandé de partir, ils sont partis et ne sont plus revenus », a dit Evrard Somda. Le patron de la Gendarmerie nationale a saisi l’occasion pour encourager le mérite de tout son personnel qui se bat nuit et jour pour la sécurité des personnes et des biens au Burkina Faso. Il l’a invité à persévérer dans l’effort, afin que la reconquête du territoire occupé et la victoire sur le terrorisme soient rapides. Un autre récipiendaire, l’adjudant-chef Abdel Aziz Ouédraogo, a témoigné sa reconnaissance à sa hiérarchie et perçoit sa médaille comme une invite à redoubler d’effort dans l’accomplissement des missions qui lui seront confiées dans le cadre de la protection des personnes et des biens. La médaille commémorative avec agrafe Mali, épinglée sur la poitrine, l’adjudant Zalissa Ouédraogo a traduit sa reconnaissance au commandement qui a bien voulu la désigner pour faire partie de la mission de maintien de la paix au Mali. De retour au pays, elle rassure de son dévouement et de sa combativité.

Wanlé Gérard COULIBALY

Nathalie KONKOBO (Stagiaire)