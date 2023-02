Ghana : Un projet d’attentat à la bombe déjoué au nord du pays

Le ministre ghanéen de la Défense, Dominic Nitiwul, a déclaré mercredi au Parlement que »des éléments criminels » avaient tenté de faire sauter un pont lundi avec des engins explosifs improvisés (IED) dans une région du nord du Ghana.

« Ce qui se passe aujourd’hui à Bawku n’a rien à voir avec des disputes entre chefs de tribu, mais il s’agit de criminalité », a affirmé le ministre. « Ceux qui ont opéré sont des criminels », a-t-il ajouté sans en dire plus sur l’identité des attaquants.

Le ministre a dit avoir renforcé le dispositif sécuritaire à Bawku, en augmentant de 50 à 400 le nombre de soldats sur place. Il prévoit d’envoyer 500 militaires de plus la semaine prochaine.

Les régions septentrionales du Bénin, du Togo et de la Côte d’Ivoire ont déjà subi des attaques et des incursions des groupes jihadistes qui prospèrent au Sahel et qui cherchent à descendre vers le sud.

« Si nous n’arrêtons pas maintenant ce qui est en train de se passer à Bawku, nous risquons une situation où le Ghana pourrait être touché par des attaques terroristes », a-t-il lancé aux parlementaires.

Le Ghana a jusqu’à présent échappé à une attaque, mais le pays de 33 millions d’habitants partage avec ses voisins du Golfe de Guinée des caractéristiques propices à l’infiltration, au financement et même au recrutement de jihadistes parmi les locaux, à savoir des frontières poreuses, une présence faible de l’Etat dans le nord, des réseaux de contrebande et des tensions intercommunautaires.

