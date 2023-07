Gouvernance mondiale : « La paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant sont les tendances imparables de l’époque », Xi Jinping, président de la Chine  

Le président chinois Xi Jinping a assisté à la 23e réunion du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai par liaison vidéo depuis Pékin et a fait une déclaration importante.

La Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour mettre en œuvre l’Initiative de sécurité mondiale, promouvoir le règlement des différends internationaux par le dialogue et la consultation, et encourager le règlement politique des points chauds internationaux et régionaux. C’est ce qu’a déclaré le président chinois Xi Jinping lors la 23e réunion du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai à laquelle il a pris part par liaison vidéo depuis Pékin.

Le président chinois a souligné que le monde d’aujourd’hui subit à la fois des transformations, des bouleversements et des changements jamais vus depuis un siècle et que la société humaine est confrontée à des défis sans précédent. Unité ou scission, paix ou conflit, coopération ou affrontement, telles sont les questions que soulève selon lui cette époque.

« Le souhait du peuple d’une vie heureuse est notre objectif et la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant sont les tendances imparables de l’époque », a-t-il indiqué.

Le président Xi a également relevé la nécessité d’intensifier la communication et la coordination stratégiques, de combler les divergences par le dialogue et de remplacer la compétition par la coopération. Il a souligné l’impératif de respecter véritablement les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, et de soutenir fermement les efforts de chacun pour le développement et le rajeunissement.

« Il est important de garder à l’esprit les intérêts globaux et à long terme de la région et d’élaborer des politiques étrangères de manière indépendante », a-t-il indiqué.

Pour lui, toutes les parties doivent être très vigilantes contre les tentatives extérieures de fomenter une nouvelle guerre froide ou une confrontation basée sur les camps dans la région et rejeter résolument toute ingérence dans les affaires intérieures et l’instigation de « révolutions de couleur » par n’importe quel pays sous quelque prétexte que ce soit.

« L’avenir de notre développement doit être fermement tenu entre nos mains », a-t-il estimé.

Le président Xi a souligné que le maintien de la paix et de la sécurité est une responsabilité commune. Il est impératif selon lui de défendre les valeurs communes de l’humanité, le système international centré sur l’ONU et l’ordre international fondé sur le droit international et de s’opposer à l’hégémonisme et à la politique de puissance.

« Il est important de rendre la gouvernance mondiale plus juste et équitable et de faire progresser la modernisation de l’ensemble de l’humanité grâce à des efforts collectifs pour promouvoir l’égalité des droits, l’égalité des chances et des règles équitables pour tous », a-t-il estimé.

Synthèse de Nadège YAMEOGO