Gouvernement de la Transition : la Banque mondiale s’enquiert des priorités

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a échangé avec la représentante-résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, Maïmouna Mbow Fam, sur la refondation de l’Etat et la lutte contre le terrorisme, entre autres, le lundi 13 mars 2023, à la Primature.

Depuis la nomination de Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela au poste de Premier ministre, il n’y avait pas eu encore de rencontre officielle avec la Banque mondiale (BM). C’est fort de cela, principalement, que la représentante-résidente de la BM au Burkina Faso, Maïmouna Mbow Fam, s’est déplacée à la Primature chez le chef du gouvernement, le lundi 13 mars 2023. Mais, pour elle, cette visite de courtoisie s’est rapidement transformée en séance de travail au regard de la richesse des échanges. « Nous avons échangé sur les nouvelles priorités de la Transition, le programme de travail de la Banque mondiale, les préoccupations dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets et programmes ,notamment l’insécurité qui freine un peu l’exécution des programmes », a-t-elle déclaré. Maïmouna Mbow Fam a dit prendre bonne note des préoccupations de la Transition, à savoir la lutte contre le terrorisme, la réconciliation nationale et la refondation de l’Etat pour un développement durable dans la paix.

Ces priorités, a-t-elle soutenu, s’inscrivent parfaitement en droite ligne de la stratégie de la BM pour la région Afrique de l’Ouest. « Le pilier fondamental de cette stratégie est la restauration de contrats sociaux, de faire en sorte que la confiance puisse s’établir entre l’Etat et ses administrés et que l’Etat réponde aux préoccupations des populations en les protégeant », a précisé la représentante-résidente de la BM au Burkina Faso. Selon elle, la BM a un « très grand » portefeuille au Burkina Faso, avec à la clé, 27 projets financés pour un montant global des engagements de plus de trois milliards de dollars américains. A ce propos, elle a expliqué qu’il y a pratiquement un volume de deux milliards de dollars américains, non encore décaissés et qui vise treize secteurs d’activités, entre autres, l’éducation, la santé, l’agriculture, l’énergie, le développement des infrastructures, des transports et la gouvernance. Il va aussi s’agir, à travers les initiatives de la BM, de renforcer le cadre macroéconomique du pays des Hommes intègres. « Nous sommes un grand partenaire du Burkina Faso avec un volume d’investissements très élevé », s’est réjouie Maïmouna Mbow Fam.

Boukary BONKOUNGOU