Grande saison du tourisme interne : trois mois pour découvrir le Burkina Faso

La première édition de la grande saison du tourisme interne a été officiellement lancée, le samedi 15 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso. Placée sur le thème : « Pour le Faso je m’engage également sur le front touristique », cette édition s’étalera jusqu’en septembre prochain.

La toute première édition de la grande saison du tourisme interne a officiellement ouvert ses portes, le samedi 15 juillet 2023, à Bobo-Dioulasso. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. La crise sécuritaire a impacté et continue d’impacter négativement certains secteurs d’activités dont le tourisme, mais pour Jean Emmanuel Ouédraogo, « le Burkina Faso reste debout », démontrant ainsi sa résilience.

L’organisation réussie des grandes manifestations telles que le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) et de la Semaine nationale de la culture (SNC) en est, aux yeux du ministre, la preuve. Il a, en outre, indiqué que le gouvernement a impulsé une dynamique de résilience et d’innovations majeures dans tous les domaines d’activités, notamment dans le secteur du tourisme.

Jean Emmanuel Ouédraogo a évoqué le Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PASD), précisément en son axe 3, où le gouvernement considère le tourisme burkinabè comme un secteur pourvoyeur d’économie et d’emplois. M. Ouédraogo a, par ailleurs, salué l’engagement des acteurs du tourisme à dynamiser le secteur. Une dynamisation qui, reste-t-il convaincu, passe par le développement tourisme interne.

« Le tourisme interne demeure la meilleure alternative de maintien à niveau du tourisme burkinabè », a-t-il affirmé. Et d’inviter l’ensemble des Burkinabè résidant au pays à pratiquer le tourisme, à aller à la découverte du riche patrimoine touristique du Burkina Faso. Le ministre a salué le geste des promoteurs des établissements touristiques d’hébergement qui ont décidé d’accompagner cette initiative en acceptant une réduction de 30% à 50% sur les tarifs hôteliers affichés pour cette période de vacances.

Selon la Directrice générale(DG) de l’ONTB, Marguerite Doannio, l’objectif global de cette grande saison est le développement de la pratique du tourisme interne au Burkina Faso. « Tous ces efforts consentis visent non seulement à faire du tourisme interne, un puissant levier de développement socioéconomique des régions administratives mais aussi à développer une industrie touristique forte et compétitive », a fait savoir Marguerite Doannio.

Une excursion touristique

Elle a également remercié les co-parrains, le vice-président de la délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins, Mahamadou Barry et Saga Sawadogo, pour leur accompagnement pour la tenue du lancement de la campagne. Pour les autres régions, une circulaire du ministre en charge du tourisme, à en croire la DG de l’ONTB, enjoint les directions régionales en charge de la culture à développer des initiatives de promotion du tourisme interne tout au long de la grande saison du tourisme interne.

En prélude à cette cérémonie, des conférences thématiques ont été organisées pour permettre aux participants de mieux saisir les enjeux et défis de la promotion du tourisme interne. Une conférence qui a été aussi l’occasion de partage d’expériences dans le domaine de l’entrepreneuriat touristique. En marge de la cérémonie, une foire gastronomique a été organisée par la Fédération des acteurs du tourisme des Hauts-Bassins (FAT-HBs) à la maison de la Culture.

Une excursion touristique a été faite au quartier Dioulassoba, où le ministre Emmanuel Ouédraogo, accompagné d’autorités régionales et de quelques membres du gouvernement, a visité respectivement la grande mosquée et la maison mère Konsa.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com