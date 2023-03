Guerre contre le terrorisme : Le président de l’ALT fait la mobilisation patriotique au Centre-Est

Le président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, s’est entretenu les vendredi 10 et samedi 11 mars 2023 avec les leaders religieux et coutumiers de Tenkodogo et de Koupèla.

Deux raisons principales font courir le président de l’Assemblée législative de Transition (PALT), Ousmane Bougouma, vers les leaders religieux et coutumiers de la région du Centre-Est : la mobilisation patriotique des populations contre l’insécurité et la quête de « précieux » conseils afin de mieux légiférer.

C’est ce qu’il nous a confié au terme de sa visite auprès de Naba Guiguempolé, roi de Tenkodogo, à la Fédération des associations islamiques du Burkina du Centre-Est, aux responsables de la communauté catholique et à ceux de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) de la région, le vendredi 10 mars 2023.

Sa conviction est faite : ces différentes notabilités peuvent, chacune en ce qui la concerne, aider à ramener sur le droit chemin les Burkinabè qui se sont égarés dans le terrorisme.

« Les légitimités coutumières et religieuses ont un rôle central à jouer dans la mobilisation patriotique des populations à travers leurs conseils. C’est pourquoi, nous comptons sur elles pour conscientiser la jeunesse afin que l’on puisse avoir une mobilisation face à l’hydre terroriste », a-t-il ajouté.

Le président Bougouma a également sollicité l’avis de ses hôtes sur l’action de l’Assemblée législative de Transition pour que celle-ci réussisse au mieux sa mission.

« Fabriquer une loi n’est pas une tâche aisée. C’est pourquoi, il est important d’avoir les attentes des populations afin de les traduire en textes législatifs », a-t-il insisté.

Plus tôt dans la matinée du vendredi 10 mars, l’équipe du président de l’Assemblée législative de Transition, accompagnée par le gouverneur de la région du Centre-Est, Aboudou Karim Lamizana, s’est entretenue pendant une heure d’horloge avec le Naba Guiguempolé. Après leur huis-clos, c’est le roi de Tenkodogo qui a livré l’essentiel de leur entrevue : « Le PALT est venu échanger avec nous afin que nous puissions voir comment faire en sorte que la paix, l’amour, la cohésion sociale reviennent au Burkina Faso ».

Selon lui, il a conseillé au président Bougouma et à l’équipe de la Transition de promouvoir l’entente, la cohésion sociale à travers des échanges francs afin que les Burkinabè puissent se pardonner.

Ousmane Bougouma a également rencontré les autorités religieuses de Tenkodogo le 10 mars et celles de Koupela ce samedi 11 mars 2023.

Anselme KAMBIRE