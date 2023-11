Guinée: reprise du procès de Dadis Camara ce lundi

Neuf jours après l’opération commando qui a extrait de prison l’ancien président guinéen Moussa Dadis Camara et trois autres accusés, le procès du massacre de septembre 2009 a repris ce lundi.

Ledit procès avait été suspendu pendant trois semaines à la demande du parquet qui réclamait le temps de préparer le début des auditions de témoins, puis en raison d’une grève des avocats.

Moussa Dadis Camara et dix autres anciens responsables répondent entre autres d’une litanie de meurtres, actes de torture, et de viols commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants par les forces de sécurité dans un stade de la banlieue de Conakry, où s’étaient réunis des dizaines de milliers de sympathisants de l’opposition.

