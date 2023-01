Hadj 2023: Les restrictions de nombre et d’âge levées

L’ouverture de la deuxième édition de la Conférence et exposition sur les services du Hajj et de la Omra « Expo Hajj 2023″ a eu lieu le mardi 10 janvier 2023, à Jeddah en Arabie Saoudite, autour du thème « Qualité et compétitivité au service des pèlerins, Vision d’avenir. » A l’occasion, le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Dr Tawfiq Al-Rabiah, a annoncé la levée des restrictions de nombre et d’âge des pèlerins qui étaient en vigueur à l’avènement de la Covid-19.

La nouvelle a mis du baume au cœur de millions de fidèles musulmans à travers le monde. Les restrictions de nombre et d’âge pour les pèlerins au Hadj et à la Omra sont définitivement levées. L’annonce a été faite le mardi 10 janvier 2023 par le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Dr Tawfiq Al-Rabiah, lors de l’ouverture de la conférence et exposition du Hadj et de la Omra à Jeddah. Le ministre a également informé de la réduction des frais d’assurance complète pour la Omra à 88 riyals et les frais d’assurance des pèlerins à 29 riyals (3000 F CFA). Dr Tawfiq Al-Rabiah a révélé que l’investissement total du Royaume d’Arabie saoudite dans les infrastructures de l’expansion de la Grande Mosquée de la Mecque est estimé à plus de 200 milliards de riyals, un chiffre record dans l’agrandissement de la mosquée du Prophète, et du développement des lieux saints. Les travaux se sont élargis au projet de développement de la mosquée de Quba. « En plus de développer des installations et des infrastructures, selon les normes internationales, nous avons travaillé avec nos partenaires dans le système de transport et de logistique et leurs partenaires pour augmenter la capacité en sièges, y compris la construction du plus grand aéroport du Royaume d’Arabie Saoudite en l’occurrence le King Abdulaziz International airport à Djeddah pour servir les hôtes », a détaillé le ministre saoudien du Hadj et de la Omra. Il a également souligné que le ministère du Hadj et de la Omra vise à développer en permanence les services fournis aux pèlerins et à améliorer leur expérience tout au long du voyage. C’est dans cette dynamique que le ministère a réduit la valeur de la prime d’assurance complète pour les pèlerins de la Omra de 235 riyals à 88 riyals, soit 63% de réduction et de celle pour les pèlerins du Hadj de 109 riyals à 29 riyals, soit un taux de 73%.

Délivrance du visa électronique en 24 H

Dr Tawfiq Al-Rabiah a expliqué qu’à partir de cette année, toutes les missions du Hadj peuvent signer des contrats avec n’importe quelle entreprise agréée à l’intérieur du Royaume d’Arabie saoudite. En effet, il y a des décennies, le nombre était limité à des entreprises spécifiques et il n’était pas possible de signer des contrats avec une autre structure. Par ailleurs, le ministre du Hadj et de la Omra a évoqué le début des préparatifs de plus de 20 expositions et de plus de 100 sites historiques, pour documenter la biographie du Prophète afin d’enrichir le voyage des pèlerins du Hadj et de la Omra.

Selon lui, les titulaires de visas Al-Omra peuvent désormais se déplacer dans tout le territoire du Royaume d’Arabie Saoudite. Les titulaires de tous les autres visas sont également autorisés à effectuer la Omra, en plus de prolonger la période du visa Omra de 30 jours à 90 jours. Il a fait cas du lancement de la plateforme Nusk pour permettre la délivrance du visa électronique en moins de 24 heures. Aux dires de Dr Tawfiq Al-Rabiah, la Conférence et exposition du Hadj est la plus grande du genre organisé en Arabie Saoudite, et elle rassemble toutes les parties prenantes à l’intérieur et à l’extérieur du royaume pour faciliter le voyage des hôtes de la Sainte maison d’Allah.

Une synthèse de

Karim BADOLO

Source : spa