Hadj 2023 : Prières au mont Arafat 27 juin 2023 (Cour suprême Arabie saoudite)

La Cour suprême du royaume d’Arabie saoudite a annoncé dimanche qu’aujourd’hui lundi 19 juin 2023 est le premier jour de Dhu Al-Hijjah. Il (Dhu Al-Hijjah) est le douzième mois du calendrier islamique et occupe une place particulière dans la vie des musulmans du monde entier. Il est l’un des mois les plus importants et les plus sacrés de l’année. C’est le mois du hadj.

La Cour suprême d’Arabie saoudite a annoncé l’arrivée du mois Dhu Al Hijja dans un communiqué. Et elle a décidé que la tenue à Arafat aura lieu le mardi, le neuvième jour de Dhu al-Hijjah pour cette année, correspondant au 27 juin 2023, et l’Aïd al Adha (tabaski) sera le jour suivant, mercredi 28 juin. Ainsi, dans quelques jours, les yeux du monde islamique se tourneront vers La Mecque, où les rituels du Hadj commencent pour l’année 1444 de l’Hégire (2023 de l’ère chrétienne) et où les prières au mont Arafah constituent sa manifestation la plus importante et son plus grand pilier.

En février dernier, le ministre saoudien du Hadj, Tawfiq Al-Rabiah, a annoncé que son pays s’attendait à accueillir plus de deux millions de pèlerins pour le Hadj 2023 dans un contexte après COVID 19 où les limitations d’âge et de nombre sont levées.

Selon les informations officielles, ce sont 899 353 pèlerins qui ont été accueillis lors de la saison 2022, dont 779 919 venant de l’extérieur du Royaume, alors que la saison du Hadj 2021 a été limitée à seulement 60 000 pèlerins venant de l’intérieur du Royaume, soumis à l’époque à des contrôles sanitaires stricts en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’année 2020 a été une saison de Hadj inhabituelle, puisque le nombre de pèlerins s’est limité à environ 10 000 personnes uniquement originaires d’Arabie saoudite, contre environ 2,5 millions en 2019, provenant des quatre coins du monde.

BS

Source : SPA

PH: archive, monde.fr