IIe édition des journées promotionnelles du lait : les acteurs alertent sur la menace du lait en poudre

Le lait est à l’honneur du 18 au 20 juillet 2023 à Bobo-Dioulasso. La société coopérative simplifiée des transformateurs de lait « Neema », en partenariat avec les producteurs de lait de la région des Hauts-Bassins, y tient en effet, la IIe édition des journées promotionnelles du lait. La présente édition est placée sur le thème : « Valorisation du lait local ; défis et perspectives pour l’alimentation des populations rurales et urbaines de la région des Hauts-Bassins ».

Les trois jours seront ponctués de panels en lien avec le thème, d’exposition-vente de produits laitiers et d’une remise d’attestations de reconnaissance aux meilleurs acteurs. Pour le Secrétaire général (SG) de la province du Houet, Idrissa Gamsonré, représentant le gouverneur des Hauts-Bassins, ces journées sont un cadre par excellence de promotion du lait local mais aussi de réflexion pour trouver les solutions aux difficultés qui minent cette filière. Le lait local, a-t-il indiqué, contribue « énormément » à l’économie des ménages pastoraux et à la sécurité alimentaire du Burkina Faso. Le gouvernement burkinabè, a-t-il soutenu, s’est engagé en faveur du développement de la filière laitière dans les Hauts-Bassins. Un engagement qui, a-t-il dit, s’est traduit par la formation des acteurs, leur dotation en équipements et la subvention financière pour accompagner la modernisation des fermes de production et des unités de transformation du lait local et des actions de protection du bétail.

Le lait local, une filière porteuse

Le représentant du gouverneur a souligné que la compétitivité de la filière exige le respect de certains principes tels que la formalisation des entreprises laitières et leur soumission aux règles de bonnes pratiques. Le représentant des acteurs du lait de la région, Yacouba Korbéogo, a fait savoir que de nos jours, le lait local est une filière porteuse qui regorge de potentialités économiques, par la création d’emplois dans les unités de production et de transformation, et aussi dans la collecte et la distribution. La région des Hauts-Bassins, selon Yacouba Korbéogo, étant un bassin laitier, doit bénéficier d’une attention particulière des décideurs publics et des partenaires au développement.

L’élaboration d’une politique spécifique de développement de la filière sur le long terme est une nécessité, aux dires de M. Korbéogo, afin de pallier les difficultés qui minent la filière. Des difficultés qui sont principalement d’ordre foncier et la « pollution » de la poudre de lait souvent de qualité douteuse dans les villes et campagnes. Afin de garantir des produits de qualité, a-t-il renchéri, les acteurs de la région (producteurs et transformateurs) ont pris l’engagement de travailler à la professionnalisation, à la modernisation de la filière et à la formalisation de leurs exploitations et laiteries. Le président de l’Interprofession lait du Burkina Faso, Nour Al Ayatt Ouédraogo a, pour sa part, fait le constat que beaucoup d’unités de transformation de lait naissent à Bobo-Dioulasso, mais la majorité transforment malheureusement la poudre de lait dans des conditions qui ne sont pas en phase avec le guide de bonnes pratiques d’hygiène. « J’interpelle les autorités régionales sur ce fléau qui risque d’entrainer une catastrophe économique pour la filière de lait local », a-t-il lancé. Pour le coordonnateur du Programme de développement des exploitations pastorales au Sahel (PDPS), Hamado Ouédraogo, représentant des parrains, leur accompagnement de ces journées promotionnelles vise à soutenir les acteurs et à contribuer à l’amélioration de la visibilité et de la compétitivité de la filière.

Alpha Sékou BARRY