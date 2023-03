Banfora : Il trouve la mort dans un kiosque d’alcool frelaté

Un homme âgé de plus d’une cinquantaine d’années a rendu l’âme, le samedi 04 mars 2023 aux environs de 17 heures dans un kiosque de vente d’alcool frelaté de Banfora.

Selon des témoignes concordants, le défunt était un habitué des lieux. Ce samedi, il s’était rendu dans ce kiosque comme il en avait l’habitude, mais cette fois-ci, ce n’était pas pour prendre sa dose habituelle, car il était soufrant depuis quelques temps. D’ailleurs, il serait l’un des fidèles de ce bistrot et y passait la majeure partie de son temps. Sans trop comprendre comment les événements se sont déroulés, monsieur A.L. a donc trouvé la mort dans ce débit de boisson du secteur 8 de Banfora situé aux abords de la route de Nafona 2. C’est un décès qui a créé l’émoi sur la problématique des boissons frelatées et surtout ceux qui en sont fortement dépendants. Du coup, les autorités ont été pointés d’un doigt accusateur par rapport à la vente et à la consommation de ce genre de boisson qui regagne du terrain dans la Cité du Paysan Noir voir au Burkina Faso. Le corps a été enlevé par ses parents après les constations faites par les autorités compétentes.

Jean Paul YEKAPYE

AIB/Comoé