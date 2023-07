Incendie d’une copie de saint Coran à Stockholm : le Conseil des droits de l’homme tient une session d’urgence

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, a participé virtuellement, ce 11 juillet 2023, à une session d’urgence du Conseil des droits de l’homme sur l’incident de l’incendie d’un exemplaire du Saint Coran.

A cette session d’urgence, nous rapporte l’Agence saoudienne de la presse (SPA), le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, a renouvelé la ferme condamnation par le Royaume d’Arabie saoudite des copies incendiées du Saint Coran par les extrémistes, soulignant que ces actes répréhensibles ne sont acceptés avec aucune justification. Il a ajouté que ces actes incitent à la haine, à l’exclusion et au racisme, contredisent directement les efforts internationaux visant à diffuser les valeurs de tolérance, de modération et de rejet de l’extrémisme, et sapent le respect mutuel nécessaire aux relations entre les peuples et les pays.

La récurrence d’incidents de gravure de copies du Saint Coran au cours de cette année, a –t-il souligné , suscite des inquiétudes, ajoutant que toutes les condamnations et le rejet internationaux de ces actes sont la preuve que la communauté internationale et les organisations internationales doivent agir pour mettre fin à ces actes qui sont extrêmement offensant pour les croyances et les sentiments religieux des individus et des sociétés.

« Le Royaume attend avec impatience l’adoption du projet de résolution « luttant contre la haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence » dans le respect des droits de l’homme et l’affirmation de ses principes fondamentaux qui rejettent toutes sortes de l’extrémisme, le racisme et l’appel à la haine », a signifié le ministre saoudien des affaires étrangères.

Pour lui, l’importance de la liberté d’expression doit être une valeur morale qui répand le respect et la coexistence entre les peuples, et non un outil de propagation de la haine et des conflits culturels et civilisationnels, soulignant la nécessité de répandre la valeurs de tolérance et de modération et rejettent toutes les formes de pratiques génératrices de haine, de violence et d’extrémisme.

Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé que la culture mondiale de tolérance et de paix ne reposera que sur des efforts internationaux concertés pour promouvoir les principes de respect.

En rappel, après la prière de la tabaski le 28 juin 2023, un extrémiste suédois a brulé une copie du saint coran à Stockholm en Suède.

