Inclusion et médiation financière : le dispositif présenté aux financiers du Nord, Sahel et Centre-Nord

Le Projet d’appui à l’inclusion financière et à l’accès au financement des Petites et moyennes entreprises (PAIF-PME) a organisé, le vendredi 2 juin 2023 à Kaya, un atelier d’information et de communication sur l’Observatoire de la qualité des services financiers du Burkina Faso (OQSF-BF).

A l’instar des autres pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), le Burkina Faso a mis en place un Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF). A entendre le Secrétaire technique pour la promotion de l’inclusion financière (STPIF), Lin HIEN, l’OQSF est un outil de dialogue à la disposition des acteurs, un instrument de facilitation de l’accès à l’information financière et un support pour améliorer la qualité de l’offre financière et non financière. Selon ses dires, le OQSF-BF a été institué par le décret n°2022-1066/PRES-TRANS/PM/MEFP du 09 décembre 2022. La création de l’OQSF-BF, a-t-il poursuivi, a pour but d’assurer une meilleure protection des consommateurs des produits et services financiers au Burkina Faso et participe à la mise en œuvre de la Stratégie régionale d’inclusion financière (SRIF) d’une part et de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNFI) d’autre part. En vue de son appropriation, le Secrétariat technique pour(…)

Lire la suite sur sidwayanumerique