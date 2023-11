Initiative présidentielle pour le développement communautaire : les travaux de pavage de la cité SOCOGIB de Wayalghin officiellement lancés

(Ouagadougou, 18 novembre 2023). Les travaux entrant dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire ont été lancés officiellement ce samedi matin, au sein de la cité SOCOGIB de Wayalghin, dans l’arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou, à travers un projet de pavage de la cité.

A la cité SOCOGIB de Walaghin, l’Amicale des femmes a répondu à l’appel du Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE, en s’engageant à renforcer les capacités des Personnes déplacées internes (PDI) par une formation en technique de fabrication et de pose de pavés. Elle s’est également engagée à revêtir en pavés quelques voies jadis impraticables. Sa contribution est estimée à environ quatorze millions (14 000 000) F CFA, à raison de cent mille (100 000) F CFA par ménage, selon la présidente de l’Amicale, Madame Ténin HEMA. Elle a loué l’Initiative présidentielle et a surtout traduit sa reconnaissance au Chef de l’Etat pour « le privilège qui nous est accordé en ciblant notre projet communautaire de poursuite de l’aménagement de notre cité ».

Selon le directeur général des services techniques municipaux, monsieur Arzouma ZOMBRE, les travaux de pavage vont se dérouler en deux temps. « La première phase sera le terrassement. Nous avons au total 900 mètres linéaire à traiter pour une largeur de 7 mètres. La deuxième étape sera la pose effective des pavés. Cette phase sera exécutée par les initiateurs que sont les femmes et les habitants de la cité qui ont reçu une formation en confection et pose de pavés », a expliqué M. ZOMBRE.

Le Président de la Délégation Spéciale de Ouagadougou, M. Maurice KONATE qui a lancé officiellement les travaux, a invité chaque groupe social à s’approprier et à accompagner cette initiative par une mobilisation massive, constante et volontaire, afin que les « fruits de notre travail commun puissent impacter significativement nos quartiers et contribuer à l’amélioration du cadre de vie ».

L’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, adoptée en Conseil des ministres le 30 août 2023, est pilotée par le Bureau national des grands projets de la Présidence du Faso du Faso. Pour son directeur exécutif, M. Sanbé Yannick SOMDA, elle est une invite du Chef de l’Etat aux populations à la base à se mobiliser et à prendre en charge leurs problèmes de développement (assainissement, voiries, réalisation d’infrastructures socio-économiques) qu’elles rencontrent au quotidien. « On peut le percevoir comme des chantiers patriotiques qui amènent les Burkinabè à s’auto-prendre en charge », a-t-il indiqué.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso