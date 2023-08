Insécurité routière : ‘’Le Code de la route bientôt enseigné dès l’école primaire’’, Premier ministre

Le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla a annoncé hier lundi 7 août que, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, l’une des réformes envisagées par le gouvernement est l’introduction de l’enseignement du Code de la route, dès l’école primaire.

L’annonce a été faite à Bobo-Dioulasso lors de la 7e édition de la Semaine de la Sécurité Routière (SSR) qui se tient sous le thème « Mon casque, mon compagnon de route », du 07 au 13 août 2023.

Selon le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, l’objectif du gouvernement est de travailler à la préservation des vies des Burkinabè et à l’amélioration de leurs conditions de vie.

« Or, il se trouve que l’insécurité routière cause beaucoup de drames, créant ainsi un obstacle à l’atteinte de cet objectif. Notre objectif, c’est de préserver les vies, même la vie de nos ennemis et de nos adversaires. Nous souhaitons qu’ils vivent le plus longtemps possible pour, plus tard, être obligés de proclamer ce que nous avons fait », a déclaré Apollinaire Kyélèm de Tambèla.

Plusieurs activités sont au programme de cette 7e édition de la SSR. Ce sont entre autres, une caravane sur le port du casque, une nuit des partenaires, des séances foraines de sensibilisation, une rencontre d’échanges avec les Concessionnaires et vendeurs de motocycles.

Sidwaya.info