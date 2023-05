Intelligence économique et prospective : L’ex ministre Dr Harouna Kaboré consigne dans un ouvrage ses préconisations pour Burkina 2050

L’ancien ministre burkinabè du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Dr Harouna Kaboré, a dédicacé son premier ouvrage, intitulé : « Influence de l’intelligence économique sur la prospective : préconisations pour l’étude prospective Burkina 2050 », le mardi 16 mai 2023, à Ouagadougou. L’ambition de l’auteur est d’apporter sa part contributive au succès des études prospectives au pays des Hommes intègres.

Dans un environnement d’incertitudes, les nations qui se tirent d’affaire et parviennent à se développer sont celles qui se projettent dans un futur lointain à travers des études nationales prospectives stratégiques long terme. Pour ce faire, elles font appel à l’intelligence économique définie comme un instrument de gestion de l’information stratégique, aussi bien pour les Etats que les entreprises.

Comment se servir de cette corrélation entre intelligence économique et étude prospective pour mieux réussir la planification stratégique du développement au Burkina Faso ?

L’ancien ministre burkinabè du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Dr Harouna Kaboré, s’est prêté à l’exercice à travers un ouvrage intitulé : « Influence de l’intelligence économique sur la prospective : préconisations pour l’étude prospective Burkina 2050 ».

La dédicace de l’œuvre est intervenue le mardi 16 mai 2023, à Ouagadougou, sous la modération du lieutenant-colonel Alain Sara, expert en intelligence économique.

Avec un volume de 124 pages, le livre se subdivise en trois parties. La première est consacrée à la genèse et aux fondements de l’intelligence économique et de la prospective. La deuxième partie fait un zoom sur les enjeux des études nationales prospectives (ENP) en Afrique et au Burkina Faso. La dernière partie est le siège des propositions de l’auteur et porte sur « les apports de l’IE et de la prospective face aux enjeux et défis de développement du Burkina : préconisations pour une étude nationale prospective Burkina 2050 ».

Stabiliser les référentiels de développement

« J’ai pensé qu’une combinaison intelligente de la prospective et de l’intelligence économique, qui est une science de management, un mode de gouvernance de l’information stratégique devrait permettre à notre pays de disposer de la matière première qu’est l’information pour mieux prendre en compte les aspirations profondes des Burkinabè dans l’élaboration de l’étude nationale prospective Burkina 2050 », a fait savoir l’auteur.

L’objectif de l’ouvrage, a-t-il poursuivi, est de permettre aux rédacteurs de la prochaine ENP de savoir ce qui se passe ailleurs, de disposer d’outils de la veille stratégique pour élaborer des actions d’influence afin que cette étude prospective à venir puisse mieux servir, produire plus d’impact que celle de Burkina 2025. Et pour éviter ces écueils du passé, la nouvelle ENP Burkina 2050 doit être accompagnée d’études thématiques sectorielles (éducation, santé), avec une mobilisation conséquente de ressources financières pour leur mise en œuvre opérationnelle.

Le but étant de travailler à stabiliser les politiques publiques de développement, à les soustraire des désidérata des politiciens, mais aussi de faire en sorte qu’il n’y ait plus de rupture entre la vision prospective et la planification opérationnelle du développement, a expliqué Dr Harouna Kaboré.

« Notre pays et nos entreprises sont en compétition, et ne peuvent plus faire l’économie de l’anticipation pour construire l’avenir souhaité sur la base des informations stratégiques mobilisables à travers l’IE », a-t-il insisté. Et d’ajouter que son œuvre a également un objectif académique ; car il va permettre aux étudiants, aux chercheurs de s’approprier l’art de l’intelligence économique et de la prospective.

L’intelligence économique, un indispensable instrument

Dans sa présentation de l’ouvrage, l’ancien ministre du développement, Seydou Bouda, a fait savoir que l’auteur fait un emboitement intelligent entre l’IE et la prospective qu’il définit comme l’art de se donner les moyens de conspirer contre l’avenir.

Il a salué Dr Kaboré pour ses pertinentes propositions pour la construction de ce qu’il a appelé dans son ouvrage le « nouveau système Burkina ».

Pour le ministre Bouda, si l’étude nationale prospective Burkina 2025 avait été suffisamment appropriée et efficacement mise en œuvre, le pays aurait pu éviter certaines difficultés majeures qu’il traverse aujourd’hui, notamment la déliquescence de l’Etat et de l’administration publique.

Selon lui, les nations développées, y compris les pays émergents, se sont lancées dans la pratique de l’intelligence économique depuis belle lurette ; et les Etats comme les nôtres ne doivent pas faire l’économie de son exploitation à bon escient.

L’éditeur, Dr Honoré Ouédraogo, par ailleurs expert en intelligence économique, a, lui aussi, salué la contribution de l’auteur à l’œuvre d’édification d’un développement endogène par son « ouvrage de belle facture » et qui participe à la formation du capital humain. Pour Dr Ouédraogo, la puissance des Etats moderne est l’émanation du nouveau paradigme de l’intelligence économique.

L’ouvrage « interpellateur » de Dr Kaboré a été bien accueilli par le nombreux public présent à la cérémonie de dédicace, pour les outils diagnostics nécessaires à la réussite de la planification prospective qu’il propose.

« Je suis convaincu que dans un contexte de raréfaction des ressources, il importe d’organiser le mieux possible les ressources que nous avons. Et lorsque nous sommes dans un contexte de concurrence, de grande compétition, il est important d’adopter des stratégies d’adaptation face à certaines situations, et très volontaristes dans d’autres », a souligné l’ancienne ministre de l’économie, des finances et du développement, Rosine Sori/Coulibaly.

Le livre est disponible au prix unitaire 10 000 F CFA dans les librairies de la place.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com