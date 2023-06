Investiture du Président Erdogan: une délégation burkinabè à Ankara

L’investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan a eu lieu, le samedi 3 juin 2023 à Ankara. La cérémonie a vu la participation d’une délégation burkinabè à la tête de laquelle le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma et la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnagnéwendé Rouamba

Ce samedi 03 juin 2023 à Ankara, le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT) Dr Ousmane Bougouma et la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Mme Olivia Ragnagnéwendé Rouamba ont pris part à la cérémonie officielle d’investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une cérémonie solennelle avec démonstration de force par une parade militaire sur terre, sur mer et dans les airs.

Installée au premier rang aux côtés d’autres invités de marque venus d’Afrique et du reste du monde, en plus des 600 députés du parlement turc, la délégation burkinabè a été témoin de l’engagement pris par le Président Erdogan à atteindre fidèlement les objectifs de sa vision « siècle de la Türkiye » pour ce nouveau quinquennat qu’il entame. « Lors des cinq prochaines années, nous continuerons à travailler avec détermination pour mettre cette vision » a consigné le leader charismatique turc dans le livre d’or du mausolée Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Türkiye.

« En tant que douzième président de la république, je continuerai à défendre la fraternité éternelle entre les composantes de notre peuple et à travailler pour la croissance de notre pays et le progrès de l’Etat turc », a laissé entendre le Président Erdogan à l’auditoire des grands jours. Pour le chef de la délégation burkinabè, Dr Ousmane Bougouma « ce rendez-vous d’investiture, point significatif dans l’histoire politique turque, est immanquable pour notre pays.

Le pays d’Atatürk se positionne ces dernières années comme l’un des partenaires stratégiques les plus importants pour le pays des Hommes intègres dans la reconquête de son territoire et l’affirmation de sa souveraineté ». Recep Tayyip Erdogan a été réélu le 28 mai dernier au second tour à la tête de la République de la Türkiye.

Correspondance particulière