Ire édition des états généraux de l’assurance : des recommandations et résolutions pour un secteur dynamique et prospère

Les premiers états généraux de l’assurance ont pris fin, le jeudi 15 juin 2023, à Ouagadougou, après trois jours d’échanges et de réflexions autour du thème : « Quelle assurance pour accompagner le développement économique et social du Burkina Faso ? ».

La première édition des états généraux de l’assurance s’est donné pour objectif d’aboutir à des conclusions devant permettre d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’assainissement et de développement de l’industrie assurancielle pour les prochaines années au Burkina Faso. Et après trois jours de travaux autour du thème : « Quelle assurance pour accompagner le développement économique et social du Burkina Faso ? », les 300 délégués venus du Burkina Faso et de pays africains ont clos leurs travaux par une vingtaine de résolutions et recommandations qui devraient contribuer à tracer les sillons d’un nouvel élan pour la prospérité du secteur et son impact sur le développement socioéconomique. Pour l’assainissement de leur milieu, les professionnels de l’assurance se sont engagés, entre autres, à respecter rigoureusement des dispositions du Code CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance), des normes de gestion, d’éthique et de déontologie relatives à la maîtrise des frais généraux et du coût d’acquisition(…)

