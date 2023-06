Italie : décès de Silvio Berlusconi à 86 ans

Selon les médias italiens, cités par Le Figaro, l’ancien président du Conseil et du club de football AC Milan, Silvio Berlusconi, est décédé ce lundi 12 juin 2023.Il avait 86 ans.

Il était un grand homme d’affaires avant de s’engager en politique en créant Forza Italia, son parti politique. Il a été trois fois chef du gouvernement italien. Mais son règne a été entaché de scandale et de condamnation pour fraude fiscale dans l’affaire Mediaset dont il était toujours actionnaire principal.

Ses plus célèbres frasques sont le Rubygate(une affaire politico-judiciaire à caractère sexuel dans laquelle il était mêlé) et ses soirées «Bunga Bunga», considérées comme des parties de libertinage. Depuis le début de l’année, Silvio Berlusconi était affaibli par la maladie. Souffrant d’une leucémie chronique et d’une infection pulmonaire, il avait été même hospitalisé pour problèmes cardiaques.

Alassane KERE

Sidwaya.info