Jeux asiatiques de Hangzhou : Xi Jinping déclare ouverte la 19ème édition

La 19e édition des Jeux asiatiques s’est ouverte avec éclat dans la soirée du 23 septembre à Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang (est). Le président chinois Xi Jinping a assisté à la cérémonie d’ouverture.

Le stade olympique de Hangzhou, situé sur les rives du fleuve Qiantang, était illuminé de mille feux le 23 septembre dernier p. Cet édifice en forme d’immense fleur de lotus a été le témoin de la flamme des Jeux asiatiques allumée pour la troisième fois en Chine.

Avant le début de la cérémonie d’ouverture, des artistes amateurs venus de différents coins du Zhejiang ont offert des spectacles riches en couleurs locales, créant une atmosphère bien chaleureuse.

À 19h58, sur la musique « Paix – communauté d’avenir partagé», le président Xi Jinping et son épouse, Peng Liyuan, accompagnés de Raja Randhir Singh, président par intérim du Conseil olympique d’Asie (COA), et Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), sont montés à la tribune, saluant le public enthousiaste qui a longuement applaudi.

À 20 heures précises, le spectacle de bienvenue intitulé « Eaux en splendeur automnale » a débuté au son majestueux des 19 tambours aquatiques en forme de « cong », objets antiques de jade sculpté de la région. Avec les chiffres du compte à rebours affichés au milieu de la scène, les acclamations synchronisées des spectateurs retentissaient dans tout le stade. Sur l’écran géant au sol, les motifs des « cong » et des oiseaux en jade, des symboles divins et des villes historiques se succédaient, passant de la fraîcheur verdoyante à la brillance dorée, pour représenter le cycle naturel de la plantation printanière et de la récolte automnale, et célébrer la splendeur de la civilisation de Liangzhu et la beauté d’une moisson abondante.

La scène a également présenté un somptueux panorama de la géographie chinoise, sur lequel s’est déployée une étoffe de soie rouge. Au son de la mélodie vibrante de « Je t’aime, la Chine », huit gardes d’honneur ont défilé d’un pas ferme, escortant le drapeau de la République populaire de Chine. Toute l’assemblée s’est levée en chantant l’hymne national, pendant que le drapeau rouge à cinq étoiles a été hissé lentement, flottant fièrement au vent.

Avec la musique enjouée de « Notre Asie », les délégations sportives de 45 pays et régions sont entrées l’une après l’autre et ont été chaleureusement accueillies par l’ensemble du public. La délégation de la Chine, pays hôte, a été la dernière à entrer avec la mélodie entraînante de « Eloge pour la patrie ». Le président chinois Xi Jinping s’est levé et l’a saluée de la main, et tout le stade a été pris d’une frénésie d’applaudissements et d’acclamations. La délégation chinoise, composée de 1 329 personnes, dont 886 athlètes, participera à 38 sports et 407 épreuves aux Jeux asiatiques.

Wang Hao, président du Comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou et gouverneur de la province du Zhejiang, a prononcé un discours au nom du Comité d’organisation et des 65 millions d’habitants du Zhejiang aux athlètes venant de différents pays et régions d’Asie pour leur souhaiter la bienvenue et leur souhaiter de bons résultats, de réaliser leurs rêves, de promouvoir l’amitié, de récolter le bonheur, et que le merveilleux voyage des Jeux asiatiques de Hangzhou reste gravé dans leur mémoire. « Grâce à la bienveillante sollicitude et à la ferme direction du président Xi Jinping et du gouvernement chinois, une magnifique édition des Jeux asiatiques est prête à se dévoiler. Honorons l’esprit olympique, visons de nouveaux records dans les sports asiatiques et dessinons ensemble un nouveau tableau de la communauté asiatique avec un avenir partagé», a-t-il déclaré.

Raja Randhir Singh, président par intérim du Conseil olympique d’Asie (COA), a rendu un vibrant hommage au gouvernement chinois, au Comité olympique chinois, au gouvernement provincial du Zhejiang, au gouvernement municipal de Hangzhou, au Comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou, aux habitants de Hangzhou et à tout le personnel des travaux préparatoires. Il a salué le travail de préparation fantastique des Jeux asiatiques, persuadé que tous les participants aux Jeux asiatiques de Hangzhou en garderont des souvenirs merveilleux tout au long de leur vie.

À 21h16, la cérémonie d’ouverture a atteint son point culminant, lorsque le président Xi Jinping a déclaré ouverts les 19es Jeux asiatiques de Hangzhou. Aussitôt, tout le centre sportif est entré en effervescence, sous les éclats des feux d’artifice numériques et un tonnerre d’acclamations et d’applaudissements nourris.

Huit athlètes et entraîneurs exceptionnels chinois sont entrés dans le stade avec le drapeau du COA dans leurs mains. Accompagné par l’hymne de l’organisation, le drapeau s’est élevé lentement pour flotter haut au côté des couleurs nationales chinoises.

Des officiels du Conseil olympique d’Asie et d’autres personnalités ont également assisté à la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou qui se tiennent jusqu’au 8 octobre prochain.

Synthèse de Nadège YAMÉOGO