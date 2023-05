Journée de l’Afrique : La ZLECAf au cœur de l’événement

Le 60 ème anniversaire de la Journée de l’Afrique a été célébré cette année sous le thème de « L’accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Africaine (la ZLECAf) ».

Chaque année la Journée de l’Afrique est célébrée dans la capitale burkinabè. L’événement a permis au Groupe des Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires Africaines accréditées au Burkina Faso d’organiser une réception de circonstance à caractère culturelle et gastronomique pour davantage d’interaction et de cohésion, en rendant hommage aux précurseurs du panafricanisme et aux pères-fondateurs sur le Continent avec la signature de la Charte fondatrice de l’OUA, devenue Union Africaine. Cette année 2023 marque le 60ème anniversaire de la célébration de la Journée de l’Afrique. L’événement a été placé sous le thème « L’accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Africaine (la ZLECAf) ».

Pour le doyen des diplomates, l’ambassadeur du Royaume du Maroc Youssef SLAOUI,la mise en œuvre de ce projet continental qui a démarré le 1er janvier 2021 est capable de générer un dynamisme économique dans un marché de plus de 1,2 milliard de personnes et suivant une politique commerciale axée sur les actions clés convenus au niveau du marché Continental. Une fois mise en marche, la ZLECAf sera la plus grande zone de libre-échange au monde, avec un PIB d’environ 3 400 milliards de dollars US.

Sidwaya.info