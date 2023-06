Journée internationale de l’enfance : Xi Jinping visite l’école Yuying de Pékin

Avant la célébration de la Journée internationale de l’enfant le 1er juin, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale a visité l’école Yuying de Pékin.

Les enfants sont l’avenir du pays et l’espoir de la nation. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président chinois et président de la Commission militaire centrale Xi Jinping lors d’une visite à l’école Yuying de Pékin juste avant la célébration de la Journée internationale de l’enfant le 1er juin.

À son arrivée à l’école, Xi Jinping est d’abord entré dans la salle d’histoire de l’école pour en savoir plus sur son histoire, son développement et le travail qu’elle a accompli ces dernières années pour mener à bien la réforme et l’innovation éducatives, mettre en œuvre la politique de « réduction du fardeau des devoirs excessifs et après- tutorat scolaire pour étudiants » et promouvoir le développement des étudiants dans les bases morales, la capacité intellectuelle, la vigueur physique, la sensibilité esthétique ainsi que les compétences professionnelles.

M. Xi a noté que la tâche fondamentale de l’éducation est de favoriser la vertu et nourrir les bâtisseurs et les successeurs de la cause du socialisme avec une solide base morale, des capacités intellectuelles, de la vigueur physique, une sensibilité esthétique et des compétences professionnelles.

Il a souligné que les étudiants devraient être cultivés dans les idéaux et les convictions, le caractère moral, la connaissance et l’intelligence et la force physique et mentale.

« Il faut du temps pour que la politique de « double réduction » donne des résultats substantiels, c’est pourquoi des efforts soutenus doivent être faits à cet égard », a-t-il déclaré.

Le président a ensuite fait le tour du campus pour inspection. Sur le terrain de basket, des élèves avaient leur cours d’EPS.

Certains d’entre eux jouaient au basket tandis que d’autres faisaient du saut à la corde. Le président qui y a fait une escale a noté que l’adolescence est une période dorée pour renforcer la constitution et améliorer la santé.

Pour lui, une bonne santé est une base solide pour les études et le travail futurs. Faire du sport et de l’exercice est, a-t-il poursuivi, le moyen le plus efficace de renforcer la constitution des enfants.

Selon lui il n’est pas bon que les enfants soient en surpoids mais ils doivent être en bonne santé et forts.

« Plus ils participent à des sports et à de l’exercice, moins ils risquent de devenir obèses ou d’avoir des problèmes de vision », a-t-il déclaré.

Le président a aussi fait un tour à la ferme des étudiants où ils pratiquent l’agriculture et la plantation. Tenant des seaux, des pelles, des râteaux et des brosses, les enfants arrosaient, ameublissaient le sol, désherbaient et pollinisaient pour les tomates et les concombres, entre autres.

Le président a souligné que beaucoup de connaissances et de vérités viennent du travail et de la vie.

« Il est bénéfique pour leurs études que les enfants soient guidés pour qu’ils prennent conscience de s’engager dans un travail manuel, développent l’habitude de travailler et améliorent leurs capacités à cet égard dès leur plus jeune âge », a-t-il estimé.

Cultiver la pensée scientifique

Le président a déploré le fait que de nos jours, certains enfants urbains n’ont pas de contact avec les zones rurales et la nature et beaucoup d’entre eux ne peuvent ni travailler avec leurs membres ni distinguer les cinq grains.

« Ils ne peuvent pas dire quelles cultures ils mangent, d’où ils viennent et comment ils ont poussé », a-t-il déploré.

Le président Xi a dit aux étudiants que l’apprentissage de la nature commence par celui des plantes qui les entourent. Xi Jinping a dit espérer qu’en apprenant l’agriculture, les étudiants pourront faire l’expérience des difficultés de l’agriculture et des défis auxquels sont confrontés les agriculteurs. Il a dit attendre également d’eux qu’ils aiment le travail manuel, chérissent la nourriture et respectent la nature dès leur plus jeune âge, afin de contribuer à l’édification d’une belle Chine.

Xi Jinping a aussi fait un tour dans la salle de classe de sciences. Là, il a indiqué que les expériences scientifiques sont un moyen efficace de cultiver la pensée scientifique des enfants, leur intérêt pour l’exploration de l’inconnu et leur conscience de l’innovation. Il a dit espéré que les étudiants poursuivront l’innovation technologique et contribueront à une nation forte dès leur plus jeune âge, deviendront de jeunes et grands scientifiques à l’avenir et contribueront à renforcer l’autonomie et la force du pays dans le domaine de la science et de la haute technologie.

Xi Jinping ne s’est pas seulement intéressé aux apprenants lors de sa visite à l’école. Il a aussi eu des échanges avec les enseignants dans leur bureau où ils discutaient et préparaient leurs cours. Il a posé des questions sur les services après les cours, sur les arrangements et les structures du programme d’études.

Le président Xi a noté que le système éducatif caractérisé par le socialisme aux caractéristiques chinoises est bon et que l’éducation de base en Chine présente des avantages dans le monde. Il a souligné la nécessité de garder confiance dans sa propre culture et de faire du bon travail à la fois en défendant ce qui est bon dans sa propre éducation et en s’inspirant de ce qui est bon dans l’éducation étrangère.

« Il est essentiel de se tenir au courant de l’actualité et de maintenir le développement ouvert pour élargir les horizons des enfants et leur permettre d’avoir un esprit inclusif », a déclaré le président.

Il a encouragé les enseignants à travailler plus dur pour cultiver des épines dorsales pour le pays, capables d’assumer la mission de renouveau national et d’accomplir des miracles dans le monde. Il a souligné que de bons enseignants sont la clé pour cultiver les talents.

« Tous les enseignants doivent garder fermement à l’esprit l’aspiration et la mission originelles de cultiver des talents pour le Parti et le pays, suivre l’exemple des « enseignants du peuple », et toujours se conduire par vertu », a-t-il dit.

Il est également impératif selon lui de créer un environnement où l’enseignement devient l’une des professions les plus respectables et les plus admirables à laquelle davantage de nombreux talents auront l’enthousiasme de participer.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)