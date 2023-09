JOURNEE MONDIALE DU TOURISME 2023

MESSAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

Mesdames et Messieurs,

A l’instar des autres pays membres de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), le Burkina Faso commémore ce 27 septembre 2023, la 43ème Journée Mondiale du Tourisme (JMT), sous le thème : « Tourisme et investissement vert ».

Le choix du thème de cette Journée est d’une importance stratégique au regard des défis liés au changement climatique. Il nous interpelle sur la contribution du tourisme dans la lutte contre la crise climatique et met en lumière le besoin d’investissements conséquents dans le secteur du tourisme, sa propension à créer des emplois verts pour le bien de l’humanité et de la planète, et sa capacité à proposer des solutions innovantes qui sous-tendent et favorisent la croissance économique, la productivité et la durabilité.

C’est un appel à l’action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, les partenaires au développement et les investisseurs privés autour d’une nouvelle stratégie d’investissement dans le secteur du tourisme.

La célébration de la JMT est aussi une occasion pour sensibiliser la communauté internationale sur les valeurs sociale, culturelle, économique et environnementale du tourisme dont la prise en charge est fortement attendue dans le cadre de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Mesdames et messieurs,

Le concept « vert » nous invite à une profonde réflexion sur la problématique des investissements dans le secteur du tourisme. Ainsi, il s’agira pour l’ensemble des acteurs, de repenser le mode d’investissement pour une réelle contribution du tourisme à la transition écologique.

Au niveau national, des initiatives sont déjà en cours pour promouvoir les investissements verts dans le secteur du tourisme. A ce titre, on peut citer, entre autres, l’existence d’une Stratégie Nationale de l’Economie Verte qui encadre les investissements verts dans tous les secteurs d’activités, la finalisation en cours de la Stratégie Nationale du Tourisme Durable, l’instauration du prix « Hôtel vert » dans le cadre du Prix National de l’Entrepreneur Touristique pour encourager les investissements verts dans le secteur, et l’élaboration en cours du guide de l’investissement touristique qui prend en compte les investissements soucieux de la préservation des ressources naturelles et énergétiques.

Cette 43ème Journée Mondiale du Tourisme nous interpelle sur la nécessité d’adopter des pratiques d’investissement et de financement propices à un tourisme durable. Elle constitue également un cadre de réflexion autour de la problématique du financement à même de contribuer à la préservation de l’environnement.

Il s’agit de mettre en exergue les bonnes pratiques qui catalysent la transition vers une économie touristique soucieuse de l’environnement, peu polluante et résiliente au changement climatique, et de proposer des pistes de solutions plus adaptées.

Mesdames et messieurs,

Le contexte actuel défavorable au tourisme récepteur constitue un défi réel à l’investissement dans le secteur du tourisme.

Aussi, la commémoration de la Journée Mondiale du Tourisme cette année, nous offre une opportunité d’échanges sur les nouvelles solutions de financements alternatifs, notamment verts, afin de relever les défis y relatifs.

Le Gouvernement apprécie à sa juste valeur les efforts d’investissements réalisés par les opérateurs du secteur pour agrandir le parc des établissements hôteliers et de loisirs. Aussi, je tiens ici, à féliciter l’ensemble de ces opérateurs touristiques pour leur engagement aux côtés de l’Etat dans le développement et la promotion du tourisme.

Mesdames et messieurs,

La célébration de la Journée Mondiale du Tourisme sera marquée par l’organisation de conférences publiques, d’excursions touristiques et l’animation d’émissions radio et télé.

J’invite les différentes parties prenantes concernées par la problématique de l’investissement vert à participer activement aux cadres d’échanges afin d’aboutir à des propositions de solutions adaptées au secteur du tourisme au Burkina Faso.

Je saisis l’occasion, pour lancer un vibrant appel aux organisations multilatérales et aux établissements financiers à accompagner davantage les opérateurs touristiques à travers des opportunités d’investissements verts.

Bonne fête du tourisme à toutes et à tous !!!

Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication