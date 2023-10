Journée promotionnelle de l’excellence : plus 340 élèves et enseignants récompensés

Le conseil régional du Centre a organisé, le lundi 2 octobre 2023, la journée promotionnelle de l’excellence dans le domaine de l’éducation et de la santé dans la commune rurale de Koubri pour magnifier les élèves, les enseignants et les acteurs de la santé pour leur mérite.

Les acteurs de l’éducation de la commune de Koubri étaient en fête, le lundi 2 octobre 2023. Après le couronnement de l’année scolaire 2022-2023, la délégation spéciale a fait une halte pour reconnaître le mérite d’environ 345 élèves du primaire et du secondaire. Il s’agit des élèves de toutes les classes du primaire des écoles de la commune de Koubri, du CP1 au CM2. En plus d’eux, il y a les 10 meilleurs élèves au CEP, les 2 meilleurs élèves au BEPC, les 2 meilleurs élèves déplacés internes (le meilleur garçon et la meilleure fille). Les 10 meilleurs enseignants ont été également récompensés ainsi que les cinq meilleurs enseignants au CEP qui ont réalisé une performance de 100%. Tous les élèves primés ont reçu des kits scolaires. Les élèves qui ont excellé aux différents examens ont, quant à eux, reçu chacun en plus des kits scolaires, un vélo, 2 sachets de 5 kg de spaghettis, un sac de 25 kg de riz, un bidon de 5 litres d’huile. Le meilleur enseignant qui a montré une performance exceptionnelle au CEP a reçu une moto. Le deuxième a reçu un ordinateur, les autres ont reçu des tablettes.

« La cérémonie solennelle de l’excellence m’offre l’occasion de célébrer nos lauréats en présence de la communauté éducative et du personnel de la santé et de réaffirmer en cette belle fête, mon attachement à une éducation et à une santé de qualité pour toute la population de Koubri », a affirmé le président de la délégation spéciale de la commune de Koubri, Harouna Kombasséré. Il a dit mesurer les efforts déployés et le sacrifice consenti par les acteurs de l’éducation pour mériter ce grand honneur. Il a, de ce fait, noté que les différentes récompenses sont une invite à la persévérance. « Dans la quête de l’excellence, seuls l’effort et la constance dans le travail payent. Chers parents, chers enseignants, chers personnels de la santé, nous devons les performances actuelles de notre système éducatif et sanitaire à votre engagement déterminé.

« C’est le travail vraiment qui paie »

Sans vos efforts soutenus, votre persévérance et votre abnégation, cette journée de l’excellence qui nous réunit ici n’aurait pu se tenir », a-t-il laissé entendre. Il a ensuite rassuré la communauté éducative et les personnels de la santé de la constante disponibilité et de l’engagement de la délégation spéciale à prendre les dispositions utiles et nécessaires pour permettre aux acteurs de l’éducation et de la santé d’exercer leur sacerdoce dans les bonnes conditions. Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, quant à lui, a salué l’initiative développée par les membres de la délégation spéciale de la commune de Koubri pour faire une halte afin de récompenser les élèves, les enseignants et les acteurs de la santé qui se sont distingués dans le travail. Il a également félicité les lauréats pour leurs sacrifices. Et de souligner que c’est une manière de leur dire qu’ils ne sont plus autorisés à « être derrière ». Ils doivent continuer à se battre. « Ceux qui n’ont pas été lauréats, nous les interpellons à regagner également les rangs », a-t-il déclaré. Pour l’enseignant Amado Ouédraogo, premier de la circonscription d’éducation de base, c’est le travail vraiment qui paie. Il a invité ses collègues à s’engager davantage et à rechercher l’excellence en toute circonstance. Quant à l’élève premier au baccalauréat D, Yirikié Daniel Zougouri du lycée départemental Naaba Dana de Koubri, il a exprimé sa gratitude à l’endroit de la délégation spéciale pour cette cérémonie organisée à l’honneur des élèves qui ont excellé. Il a décroché la moyenne de 15,88 au baccalauréat D. « Il n’y a pas de secret en tant que tel. C’est le travail et la détermination qui sont à l’origine de ma réussite », a-t-il indiqué.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

Chérita BASSOLE (Stagiaire)