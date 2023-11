La Chine organise une conférence centrale sur le travail financier

La Conférence centrale sur le travail financier a été organisée à Beijing lundi et mardi. Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a prononcé un discours important lors de ladite conférence.

Xi, également président chinois et président de la Commission militaire centrale, a analysé les situations auxquelles est confronté le développement de haute qualité du secteur financier et a pris des dispositions pertinentes pour la période en cours et les périodes à venir.

Au cours de cette conférence de 2 jours, le président Xi Jinping s’est penché sur les réalisations financières depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois et a présenté des plans pour la période actuelle et les périodes à venir afin de promouvoir un développement financier de haute qualité. Le Premier ministre Li Qiang a pris des dispositions spécifiques pour le travail financier. La conférence a mis l’accent sur la création d’un environnement monétaire favorable, l’amélioration de la qualité des services financiers pour les secteurs stratégiques et le maintien d’une politique monétaire stable. Elle a souligné l’importance de la diversification des ressources financières pour soutenir l’innovation technologique, le développement vert et les petites et moyennes entreprises. En outre, la conférence a préconisé l’amélioration de la structure du marché financier, la promotion du développement d’un marché obligataire de haute qualité et l’avancement de l’ouverture financière tout en garantissant la sécurité financière et économique nationale. Elle a également souligné la nécessité de renforcer l’avantage concurrentiel et l’influence de Shanghai en tant que centre financier mondial, et de consolider et d’élever le statut de Hong Kong en tant que centre financier international.

Source :CGTN Français