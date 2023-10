Lancement de l’initiative de l’Action des Médias Chine-Afrique dans le cadre de « la Ceinture et la Route »

À l’approche du troisième Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale, China Media Group (CMG) a lancé, en collaboration avec de principaux médias de plusieurs pays africains, l’initiative de l’Action des Médias Chine-Afrique dans le cadre de « la Ceinture et la Route » le 14 octobre, et a reçu des échos favorables d’une cinquantaine de médias et organisations médiatiques africains.

L’année 2023 marque le dixième anniversaire du lancement de l’initiative « la Ceinture et la Route », avancée par le président chinois, Xi Jinping. Depuis le début de cette année, CGTN de China Media Group (CMG) s’est associé à plus de 40 médias de 24 pays africains pour aborder différents sujets relatifs à « la Ceinture et la Route » du point de vue de la Chine et de l’Afrique, à travers des documentaires, des émissions télévisées, ainsi que des activités médiatiques intégrées telles que « Je vous attends sur ‘la Ceinture et la Route’», formant ainsi un modèle de diffusion de la coopération internationale de connectivité et gagnant-gagnant entre des médias chinois et africains.

Le 14 octobre, China Media Group, a lancé, en collaboration avec plusieurs principaux médias africains, l’initiative de l’Action des Médias Chine-Afrique dans le cadre de « la Ceinture et la Route », visant à renforcer davantage les échanges et la coopération entre les médias, et à promouvoir le développement et l’innovation continus des médias chinois et africains.

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef de China Media Group, a proposé cette initiative dans son discours : « Nous allons approfondir les échanges et la coopération entre les médias, planifier, produire, diffuser conjointement des documentaires, des magazines télévisés et d’autres contenus multimédias, renforcer la coopération dans la production et la diffusion de programmes sur le thème « la Ceinture et la Route », et lancer conjointement des contenus de haute qualité ; nous allons organiser conjointement le Festival de documentaires Chine-Afrique afin de promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples chinois et africains par le biais de documentaires ; nous allons lancer conjointement le Dialogue sino-africain des jeunes influenceurs de CGTN afin d’injecter un élan de jeunesse dans la construction d’une communauté de destin sino-africaine dans la nouvelle ère ; nous allons organiser chaque année conjointement la campagne multimédia « Je vous attends sur ‘la Ceinture et la Route’ » ; nous allons explorer de nouveaux mécanismes de coopération entre médias, promouvoir le développement et l’innovation continus des médias chinois et africains.

L’initiative de l’Action des Médias Chine-Afrique dans le cadre de « la Ceinture et la Route » a suscité beaucoup d’attention et a reçu un accueil chaleureux de la part de nombreux dirigeants politiques africains, ainsi que de personnalités amies de l’Afrique.

Grégoire Ndjaka, directeur général de l’Union Africaine de Radiodiffusion, a déclaré dans son discours : « Nous avons la profonde conviction que l’Initiative « Action des médias Chine-Afrique dans le cadre de ‘la Ceinture et la Route’ » stimulera aussi bien le développement des médias chinois et africains, la publication de contenu de haute qualité conjointement réalisés. Fort de cette conviction, je voudrais réitérer notre soutien à cette Initiative, et souhaiter que les médias chinois et africains atteignent tous les objectifs qu’ils se sont fixés, c’est-à-dire écrire leurs histoires, histoires de deux peuples. »

Vestine Nahimana, présidente du Conseil National de la Communication du Burundi, a souligné dans son discours : « L’avenir des relations de coopération entre la Chine et l’Afrique passe par la coopération entre les médias africains et chinois, qui se traduira par des échanges de programmes et de savoir-faire. Les journalistes et professionnels des médias africains et chinois doivent renforcer leur coopération bilatérale en mettant en exergue les aspects culturels de nos deux continents. »

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Tchad, Aziz Mahamat Saleh, a exprimé son soutien à l’initiative de l’Action des Médias Chine-Afrique dans le cadre de « la Ceinture et la Route ». « Le Tchad compte vraiment sur les médias et sur cette initiative pour pouvoir booster, ensemble avec les médias chinois, l’État et le gouvernement chinois, cette coopération en termes de communication pour le développement. »

El Hadj Hamidou Kassé, ministre-conseiller chargé de la culture à la Présidence du Sénégal, a affirmé dans son discours : « Il est important que la Chine et l’Afrique développent encore davantage la coopération dans le domaine des médias. Ça peut se faire par des échanges de contenus, donc en termes de reportages, en termes d’images, de photographie, etc. Ça peut être également en termes de stage des journalistes chinois en Afrique et des journalistes africains en Chine. »

Jusqu’à présent, une cinquantaine de médias et organisations médiatiques africains ont exprimé leur soutien à cette initiative. De nombreux directeurs de médias africains, et plusieurs présentateurs de renom ont adressé des lettres de félicitations et ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de l’Initiative.

Au cours du troisième Forum de « la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale, CGTN mettra en ligne conjointement avec des médias africains coopératifs une rubrique spéciale pour présenter régulièrement le contenu de haute qualité de la coopération médiatique sino-africaine. Des documentaires de haute qualité sur le thème « la Ceinture et la Route » seront diffusés sur diverses plateformes des médias africains coopératifs. CGTN lancera également conjointement avec des médias africains une émission spéciale intitulée « Destins partagés » afin d’interpréter le rôle de l’Initiative « la Ceinture et la Route » pour promouvoir la pratique internationale de la modernisation à la chinoise.

Source: CGTN français