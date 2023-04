L’armée burkinabè inflige une cinglante défaite aux terroristes

Les services de renseignements burkinabè ont prouvé une fois de plus leur efficacité. Grâce à leurs actions, une grande base terroriste dans la zone de Kantchari (Tapoa, Est), a été identifiée. Des terroristes et autres bandits armés y avaient élu domicile. On y trouvait également des véhicules de combat, des camions et voitures volées ainsi qu’une importante logistique destinée aux prochaines attaques. Les moyens aériens engagés par le 6e groupement, ont passé toute la nuit du mardi 25 au mercredi 26 avril 2023 à pulvériser les indésirables occupants. Les fuyards qui tentaient de rejoindre la frontière nigérienne, ont été anéantis dans d’autres salves de frappes précises. Les opérations se poursuivent et les récalcitrants devront déposer définitivement les armes, s’ils souhaitent rester en vie. Pour ce faire, ils peuvent contacter le Centre national des appels (CNA) par appel au 199 et par WhatsApp aux numéros +226 71 20 33 33 et +226 68 24 44 44.

