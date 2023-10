Le Burkina, futur eldorado

Dans une courte vidéo diffusée le vendredi 20 octobre dernier sur la page Facebook de la présidence du Faso, le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, décline sa vision pour son pays dans dix ans. « Je souhaite que le Burkina soit un eldorado. Pays au cœur de l’Afrique de l’Ouest, si le Burkina ne se porte pas bien, les autres entités du corps souffriront ». Le président vient d’appeler de ses vœux, les jeunes de toutes les contrées à venir chercher au Burkina, ce que des jeunes Burkinabè vont chercher actuellement à l’étranger. La vision du capitaine Traoré n’est pas le désert à traverser. Il recommande une synergie d’actions, un élan de solidarité autour de l’essentiel. C’est-à-dire la lutte contre l’hydre terroriste et à côté, la lutte pour le retour de nos parents, personnes déplacées internes, dans leurs villages respectifs, bien combinée avec les actions de développement qui accompagnent la gouvernance actuelle. Le reste, les Burkinabè qui ont depuis, compris le paradoxe du discours d’une certaine époque, ne souhaitent plus être ces dindons de la farce.

Ils veulent se tracer un chemin propre à eux, avec leurs priorités, à leur rythme, convaincus que vaille que vaille, ils vont y arriver. Un pays c’est une question de générations avec des sentiments partagés, mais aussi divergents, pourvu que l’essentiel soit sauvegardé. La paix, la quiétude, des axes prioritaires définis, et le reste viendra. Peut-être pas au moment prévu, car il y a bien des contingences qui échappent à la volonté des hommes dont il faut tenir compte. Le Burkina, pays au cœur de l’Afrique de l’Ouest comme l’a souligné le président de la Transition, a toujours séduit par sa résilience, par la force de ses fils vivant au pays ou à l’extérieur. La question prédominante a toujours été : comment ils font ? La réponse est bien ce pays qui se construit, qui a des repères que les autres envient. Qui ne parle pas de Thomas Sankara ? Ce génie sorti des entrailles de la terre de ses ancêtres, dont aujourd’hui, la vision est reconnue et sert de socle un peu partout. Récemment, la nation reconnaissante a célébré ses mérites pendant qu’au même moment, des exemples vivants qui font la fierté et font envier le pays des Hommes intègres occupent notre quotidien dans tous les domaines socio-économiques. Le plus fulgurant reste cet engagement indéfectible des forces combattantes qui écrivent les plus belles pages de l’histoire de la lutte implacable contre les envahisseurs.

C’est bien tout cela qui fait de la vision du président Traoré, une réalité probable. Filles et fils du Burkina, un pays agressé, il tient à chacun de nous de mettre la main à la pâte pour la pétrir et gagner le combat, ce qui attirera d’autres peuples lointains ou proches. Il y aura des écueils dont nous ne devons pas avoir peur. Mais si jamais la peur nous envahit, pensons à ceux qui ont réussi au prix de moult sacrifices à ressouder ce pays disloqué pendant 15 ans, de 1932 à 1947. Pensons aux moyens de l’époque, certainement rudimentaires, difficiles, rustres, pour nous les contemporains. Ou tout simplement, pensons aux générations futures, pour qui aucun sacrifice ne sera de trop. De toutes les façons, le train de ce Burkina qui, dans dix ans, sera un eldorado est bien en marche. Chacun a plutôt intérêt à y prendre place pour être un acteur de cette nouvelle page de notre histoire qui s’écrit.

Par Assetou BADOH badohassetou@yahoo.fr