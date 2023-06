Le Chef de l’Etat au personnel de la gendarmerie nationale : « Travaillons à récupérer notre territoire »

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE a échangé, ce jeudi 15 juin 2023, avec le personnel de la Gendarmerie nationale au Camp Paspanga.

A l’occasion, le Chef suprême des forces armées nationales, le Capitaine Ibrahim TRAORE a félicité et encouragé la gendarmerie pour le travail abattu et pour le combat qui se mène actuellement sur le terrain. Il a également salué les initiatives développées par la Gendarmerie nationale pour la prise en charge des veuves et des orphelins des soldats tombés au front.

Tout en saluant l’engagement de la Gendarmerie nationale sur le front de la lutte contre l’hydre terroriste, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de se réorganiser pour mailler le territoire.

Selon le Chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale, le Lieutenant-colonel Evrard SOMDA, cette rencontre avec le Chef de l’Etat a été une opportunité pour le personnel de la gendarmerie de recueillir des orientations et de traduire son engagement dans la lutte contre le terrorisme.

Les préoccupations du personnel ont tourné autour du déploiement des prévôts dans les unités combattantes, de la coordination des actions sur le terrain, de la nécessité du renforcement en matériel de combat, de la gestion des grands incidents et de la question de l’autonomisation de la Gendarmerie nationale.

Dans un langage franc, le Président de la Transition, a apporté des réponses aux différentes préoccupations et invité le personnel de la Gendarmerie nationale à s’engager davantage dans les opérations de combat.

Pour le Chef de l’Etat, « nous devons quitter les idées corporatistes et avancer » dans la guerre pour la récupération de notre territoire. « Il faut penser aux sacrifices que vous faites pour la Nation », a-t-il soutenu.

A l’issue des échanges, le premier responsable de la Gendarmerie nationale le Lieutenant-colonel Evrard SOMDA a salué la franchise avec laquelle le Chef de l’Etat a apporté les réponses aux préoccupations du personnel.

Et pour marquer le passage du Président de la Transition au Camp Paspanga, le Chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale a remis un cadeau souvenir au Chef de l’Etat.

Direction de la communication de la Présidence du Faso