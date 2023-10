Le ministre iranien en charge de la coopération reçu par le chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience, le jeudi 5 octobre 2023, le ministre iranien du Travail, de la Coopération et du Bien-être social, Seyyed Soulat MORTAZAVI, présent à Ouagadougou dans le cadre de la commission mixte de coopération économique entre notre pays et la République d’Iran.

« C’est vraiment important pour nous, cette coopération entre les deux pays, l’Iran et le Burkina Faso (…). Pendant ces derniers mois, nous avons travaillé sur des domaines différents avec beaucoup de rencontres des experts des deux pays », a indiqué le ministre iranien. Les domaines de l’éducation, de la formation, de l’environnement, de l’habitat, de la santé, de l’énergie, des mines ont été abordés au cours des travaux de la commission mixte, selon le ministre iranien, Seyyed Soulat Mortazavi ; des domaines dans lesquels la coopération entre le Burkina Faso et l’Iran entend mettre l’accent. La commission mixte de coopération a abouti à un protocole d’entente entre les deux pays qui a été signé hier jeudi et va servir de feuille de route pour l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Direction de la communication de la Présidence du Faso