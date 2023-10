Le projet ARFJ : Une association crée 250 emplois

L’association pour la promotion de l’éducation non-formelle (APENF) a lancé, le 5 octobre 2023 à Kaya, le projet autonomisation et résilience des femmes et des jeunes dans les zones destabilisées par l’insécurité.

300 jeunes et femmes dont 50% de Personnes déplacées internes (PDI) bénéficieront du projet : «Autonomisation et résilience des femmes et des jeunes (ARFJ) dans les zones déstabilisées par l’insécurité». D’un coût global de 680 000 euro, le projet ARFJ est financé par l’ONG allemande Pain pour Le Monde (PpLM), selon le coordonnateur du projet, Abdoulaye Yonaba. Lancé le jeudi 5 octobre 2023 à Kaya au cours d’un atelier d’information et de sensibilisation, ledit projet est piloté par l’association pour la promotion de l’éducation non-formelle (APENF) pour une durée de 36 mois, soit de juillet 2023 à juin 2026. A entendre M.

Yonaba, le lancement officiel dudit projet vise à susciter l’adhésion et l’implication active des différents acteurs du projet dans la mise en œuvre. Le patron de la cérémonie, le directeur des Affaires générales du Conseil régional du Centre-nord, Abdoul Razack Nébié, a invité l’ensemble des acteurs du projet à s’impliquer effectivement en vue d’une meilleure résilience des jeunes et des femmes face à la violence terroriste.

Aux dires de Abdoulaye Yonaba, avec l’approche «Alphabétisation basée sur le métier», l’APENF entend renforcer les compétences sociales, techniques et professionnelles des 300 femmes et jeunes bénéficiaires constitués essentiellement de personnes défavorisées, vulnérables et traumatisées par la situation sécuritaire dans les filières agro-sylvo-pastorales. « Notre projet vise à terme, la création de 250 emplois, des unités économiques fonctionnelles avec à la solde l’augmentation significative du revenu des bénéficiaires », a indiqué le coordonnateur du projet ARFJ.

Les activités du projet, a-t-il poursuivi, sont essentiellement des formations dans les filières lait et produit laitiers, la transformation agroalimentaire et des produits forestiers non ligneux, l’appui à la création et à la gestion d’entreprises. A écouter Abdoulaye Yonaba, le projet ARFJ couvre la commune de Kaya, dans la province du Sanmatenga et les communes de Dori et de Bani dans le Séno.

Augustin Irwaya Ouédraogo