Le voleur de câbles optiques de l’ancien palais de justice

R.H., 20 ans, a comparu, le mardi 13 décembre 2022, devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour vol de câbles optiques. Les faits se sont produits courant novembre 2022 dans l’enceinte de l’ancien Palais de justice de Bobo-Dioulasso (Ndlr : saccagé en 2014 lors de l’insurrection populaire). C’est la main dans le sac qu’il a été pris avec son butin. A la barre, le prévenu a aussitôt reconnu les faits qu’il a dit regretter. « C’était pour aller vendre mais je n’ai pas pu sortir avec », a-t-il avoué. Pour le procureur, les faits sont constitués. Il a alors demandé de reconnaitre le prévenu coupable des faits de vol à lui reprochés et de le condamner à la prison de 12 mois et une amende de 500 000 F CFA, le tout ferme. Le ministère public a, en outre, requis la restitution des câbles (sous scellé) et la destruction de la paire de ciseaux ayant servi à les couper. Dans sa délibération, le tribunal a reconnu R.H. coupable et l’a condamné à la prison de 12 mois et une amende de 500 000 FCFA, le tout avec sursis et a ordonné la restitution du scellé et la destruction de la paire de ciseaux.

Le voleur de Guinée appréhendé à Bobo-Dioulasso

Y.D. était devant les juges de la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le mardi 13 décembre 2022. Il lui est reproché d’avoir soutiré 2 300 000 F CFA à H.Z., quand il était à l’aventure en République de Guinée. Selon les explications à la barre, Y.D. a été interpelé par la police dans une gare à Bobo-Dioulasso alors qu’il revenait de son aventure. Interrogé, il a reconnu les faits, même s’il avoue n’avoir pas une idée de la somme exacte volée. Selon l’explication du prévenu, il a dérobé la somme et un téléphone portable, dans la boutique de sa victime vers 21 heures. A ses dires, c’est avec la complicité d’un employé de commerce qui lui aurait filé la clé de la boutique. Qu’avez-vous fait de l’argent ? En réponse à cette question, il a affirmé avoir acheté deux téléphones portables et le reste trouvé sur lui lors de son interpellation a été restitué. Pour le ministère public, les faits sont caractérisés. Il a alors requis de reconnaitre le prévenu coupable et en répression, de le condamner à 36 mois de prison ferme et une amende aussi ferme d’un million F CFA. Le procureur a, par ailleurs, requis la restitution d’un scellé de deux portables trouvés avec le prévenu lors de son arrestation. Le tribunal, dans son verdict, a reconnu Y.D. coupable et l’a condamné à 24 mois de prison dont 12 ferme et une amende d’un million F CFA avec sursis en ordonnant la restitution du scellé.

« Je voulais aller vendre pour subvenir

à mes besoins »

B.T., 38 ans et repris de justice (condamné à 12 mois de prison avec sursis), répondait des faits de tentative de vol de fer devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso, le mardi 13 décembre 2022. Les faits se sont déroulés le 7 novembre dernier. Il a été appréhendé par le vigile des lieux alors qu’il tentait de voler du fer. B.T. a accédé à la cour en escaladant le mur. Interrogé à la barre, le prévenu a reconnu les faits. « Je voulais aller vendre pour subvenir à mes besoins », a-t-il expliqué. Le procureur a jugé que les faits sont suffisamment caractérisés. Il a alors requis de maintenir le prévenu dans les liens de la prévention et de le condamner à 12 mois de prison et à une amende d’un million F CFA, le tout ferme. Le tribunal a suivi le parquet dans ses réquisitions.

Après 3 Vody, il poignarde un autre client de bar

M.O., âgé de 20 ans, a comparu, le mardi 13 décembre 2022 devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour coups et blessures volontaires sur Y.B. Il a, en effet, poignardé sa victime avec un tesson de bouteille dans un débit de boissons courant mai dernier. M.O. a reconnu les faits devant les juges mais a justifié son acte par une provocation de sa victime qui était avec ses camarades. Le procureur a demandé au prévenu s’il n’était pas sous l’emprise de l’alcool au moment des faits. Il a reconnu avoir pris seulement 3 Vody (boisson alcoolisée). Pour le ministère public, les faits sont bien caractérisés. Il a alors requis un an de prison et une amende de 600 000 F CFA, le tout, ferme. Ce qui a été appliqué par le tribunal lors de son verdict.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com