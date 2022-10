Leadership et entrepreneuriat : La jeunesse musulmane renforce ses capacités

La 1re édition du Forum du leadership et d’entrepreneuriat musulman (FOLEM) s’est tenue, du 29 au 31 octobre 2022, à Ouagadougou autour du thème : « Rôle et la place du leadership et de l’entrepreneuriat dans le développement des nations ».

Les cadres musulmans et les organisations islamiques ont besoin de compétences et d’aptitudes pour mieux assumer leurs responsabilités, citoyenne, sociale, économique dans le développement du Burkina. C’est dans ce sens que le Cercle d’étude, de recherche et de formation islamique (CERFI) a tenu, du 29 au 31 octobre 2022, à Ouagadougou, la 1re édition du Forum du leadership et de l’entrepreneuriat musulman (FOLEM).

Selon le secrétaire exécutif du CERFI, El hadj Hamidou Yaméogo, cette édition qui a réuni plus de 400 participants vise à leur doter d’outils en matière de leadership, de management et d’entrepreneuriat. A l’entendre, les musulmans doivent prendre leurs responsabilités dans ces différents domaines parce qu’ils ont des droits mais aussi des devoirs de présence citoyenne, de solidarité à l’endroit des autres Burkinabè. M. Yamégo a laissé entendre que durant les trois jours de travaux, les participants ont eu droit à des récits de vie, des partages d’expérience, des expositions d’ouvrages et de produits. Des communications portant, entre autres, sur l’entrepreneuriat comme lumière des valeurs islamiques, l’engagement communautaire et politique, sur comment réussir sa carrière d’entrepreneur, ont été également présentées.

Le secrétaire exécutif national de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), El Hadj Adama Sakandé, s’exprimant au nom du président de la structure, El hadj Moussa Kouanda, a reconnu l’intérêt de la thématique du forum dans la voie de l’Islam, mais aussi, pour le développement du pays.

A l’en croire, cette rencontre, en plus de son utilité pratique pour les participants, est aussi un appel à chacun de se mettre au travail parce que sans un esprit d’entrepreneuriat, la recherche du leadership restera compromise et inachevée. Il a relevé que le FOLEM se tient à un moment où la Nation est éprouvée par de multiples crises sécuritaire, humanitaire…De ce fait, il a invité les participants à avoir la présence d’esprit en déployant leurs énergies pour répondre à l’appel de la Nation sur les grands sujets qui engagent la marche du pays.

Le représentant du parrain, Abdoul Aziz Sawadogo, a formulé le vœu que ce forum soit une école de prise de conscience à l’impérieuse nécessité d’entreprendre. « Il n’y a pas d’entrepreneuriat sans initiative, c’est-à-dire une volonté de créer, d’innover et il n’y a pas d’entrepreneuriat sans risque assumé », a-t-il conseillé. Il a encouragé les participants à tisser des relations, à provoquer les changements qui vont révolutionner leurs activités.

Aly SAWADOGO