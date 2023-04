Les nouvelles du front : plusieurs terroristes foudroyés, du matériel récupéré

Les Forces combattantes ont encore infligé plusieurs revers aux groupes armés terroristes, neutralisant plusieurs de leurs éléments et récupérant du matériel, a appris l’AIB, mercredi 5 avril 2023, auprès de sources sécuritaires.

A Mangodara dans la région des Cascades, les FDS et les VDP ont neutralisé 18 terroristes lors d’un accrochage. Du matériel a été détruit et de la logistique récupérée. Outre les troupes au sol, les vecteurs aériens ont été mis à contribution. Dans le Centre-Nord, plusieurs assaillants ont été foudroyés dans les zones de Tougouri et de Taparko. Les Forces combattantes ont ensuite mené des ratissages qui ont permis de neutraliser de nombreux fuyards et de récupérer du matériel. Dans la région de l’Est, les assaillants qui ont attaqué Kantchari et Foutouri ont subi une défaite. Plusieurs d’entre eux ont été neutralisés. Selon nos informations, les opérations pour la reconquête du territoire et la stabilité vont se poursuivre et s’intensifier les jours à venir. Les autorités militaires demandent aux égarés qui ont rejoint les groupes armés terroristes à déposer les armes, faute de quoi, ils vont tous périr.

Agence d’information du Burkina