Les prairies écologiques de la Mongolie intérieure gagnent le cœur des médias internationaux

La tournée médiatique internationale « Un rendez-vous avec la Chine » de 2023 a lancé mercredi son étape de la région autonome de Mongolie intérieure dans la capitale, Hohhot.

Plus de 20 médias internationaux et créateurs de contenu de 13 pays se sont joints au voyage pour découvrir la section herbeuse de la route de la soie reliant l’Asie et l’Europe et le centre de protection écologique du pays à la frontière nord.

Une visite à M-GRASS a montré le côté écologique de la Mongolie intérieure aux membres du voyage. L’entreprise d’élevage d’herbes cotée en bourse fournit des solutions de restauration écologique à travers différentes formes de terrain comme les prairies, les déserts, les mines et les zones humides dans tout le pays et vise à exporter des solutions vers les pays voisins, même jusqu’au monde arabe.

Jusqu’à présent, M-GRASS a restauré près de 30 millions de mu du territoire.

La prairie chilichuan, la prairie la plus proche du Hohhot et maintenant le « jardin arrière » pour les habitants et une destination prisée pour les visiteurs de la ville, était autrefois une plage déserte et un champ de pierre recouvert de sable et de gravier pour des raisons naturelles et humaines. M-GRASS a participé à la restauration de cette zone à partir de 2012 en appliquant des espèces végétales spécifiques basées sur l’analyse de données écologiques locales sur l’eau, le sol, le gaz, les plantes, les animaux et les micro-organismes de la prairie.

ChinaDaily.com.cn