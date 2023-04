Les travaux de la 3e session de la grande Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République de Guinée ont pris fin dans la soirée du 28 avril 2023. A l’issue de ces travaux, le Burkina Faso et la République de Guinée sont parvenus à la signature de vingt-deux 22 accords de coopération finalisés dans des domaines et secteurs variés.