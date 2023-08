Littérature : Un Week-End pour susciter l’amour de l’écriture

Du 12 au13 août prochain se tiendra à Ouagadougou, « le Week-End de l’écrivain ». En prélude à cette manifestation, Argenlivre a convié la presse pour plus d’éclairage sur le projet.

La non-fréquentation des bibliothèques par les jeunes, fait que le métier d’écrivain perd peu à peu de sa noblesse. Dans le but de poursuivre la mission qui est de mettre en lumière les auteurs africains, notamment ceux qui écrivent pour impacter, Argenlivre a mis en place depuis juin 2022, un événement dénommé « Le Week-End de l’écrivain (WDE) ».

Pour la deuxième édition, la manifestation se déroulera du 12 au 13 août 2023 à Ouagadougou. Le comité d’organisation l’a annoncé le jeudi 3 août dernier à travers une conférence de presse.

Plusieurs opportunités seront offertes aux amoureux de la littérature. Il s’agit de conférences-dédicaces le premier jour, de formations en écriture et des offres d’accompagnement le deuxième jour.

« Nous envisageons donner l’occasion aux participants de rencontrer des personnes qui partagent la même vision qu’eux, afin de booster leurs chiffres d’affaires, développer leur portefeuille client, présenter leurs nouveaux produits et services et toucher un public actif et qualifié », a expliqué le président du comité d’organisation du Week-end de l’écrivain, Inoussa Waongo.

Achille OUEDRAOGO